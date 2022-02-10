Сенатор Менендес: Рассмотрение проекта о "матери всех санкций" против РФ зашло в тупик
Он отметил, что разногласия конгрессменов, касаются вторичных ограничений в отношении банка и "Северного потока – 2".
Глава международного комитета Сената США по иностранным делам Роберт Менендес. Фото © Getty Images / Anna Moneymaker
Глава международного комитета Сената США по иностранным делам (демократ от штата Нью-Джерси), автор "матери всех санкций" против России Роберт Менендес заявил, что рассмотрение законопроекта зашло в тупик.
"Думаю, мы зашли в тупик", — передаёт корреспондент CNN ответ законодателя на вопрос о ходе рассмотрения законопроекта.
Сенатор пояснил, что разногласия конгрессменов касаются "вторичных санкций в отношении банка и "Северного потока – 2". При этом, по его словам, рассматриваются и "другие возможности".
Администрация США неоднократно угрожала ввести крайне жёсткие санкции против РФ в случае "вторжения" России на Украину. Агентство Reuters ранее сообщало, что ограничения Вашингтона могут затронуть поставку смартфонов в РФ. В Белом доме заявляли, что рестрикции могут коснуться финансовых учреждений, включая отключение России от системы SWIFT, а также искусственного интеллекта, квантовых исчислений, робототехники, оборонной и аэрокосмической промышленности. Помимо этого говорилось о возможном введении санкций против российского руководства, что, по словам главы МИД РФ Сергея Лаврова и пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, грозит разрывом отношений.
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