Сенатор Менендес: Рассмотрение проекта о "матери всех санкций" против РФ зашло в тупик

Глава международного комитета Сената США по иностранным делам (демократ от штата Нью-Джерси), автор "матери всех санкций" против России Роберт Менендес заявил, что рассмотрение законопроекта зашло в тупик.

"Думаю, мы зашли в тупик", — передаёт корреспондент CNN ответ законодателя на вопрос о ходе рассмотрения законопроекта.