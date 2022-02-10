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Красноярский министр сельского хозяйства призвал "ограмотнять" россиян

Чиновник заявил об этом, комментируя инициативу о внесении изменений в региональный закон "О государственной поддержке садоводства и огородничества".

10 февраля, 17:37
<p>Министр сельского хозяйства Красноярского края Леонид Шорохов. Фото © <a href="https://rus.team/people/shorokhov-leonid-nikolaevich" target="_blank" rel="noopener noreferrer">rus.team</a></p>

Министр сельского хозяйства Красноярского края Леонид Шорохов. Фото © rus.team

Министр сельского хозяйства Красноярского края Леонид Шорохов на заседании законодательного собрания отметил, что россияне не очень грамотны в вопросе грантов, и в связи с этим призвал "ограмотнять" их. Выступление министра опубликовано на ютуб-канале местного парламента.

"При выдаче грантов надо и ограмотнять население", — сказал чиновник, отметив важность того, чтобы россияне правильно составляли документы и следили за использованием этих грантов.

Так министр прокомментировал инициативу о внесении изменений в региональный закон "О государственной поддержке садоводства и огородничества в Красноярском крае", которые предусматривают возможность предоставления на конкурсной основе грантов некоммерческим организациям в размере до пяти миллионов рублей. По мнению Шорохова, у многих начинающих не хватает знаний в этом вопросе.

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А ранее новый мэр Краснодара Алексеенко оговорился на выступлении и насторожил горожан. Экс-вице-мэр допустил оплошность в своей программной речи в ходе заседания гордумы, но это не помешало ему занять пост градоначальника.

Авторы
Николь Вербер
Николь Вербер

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