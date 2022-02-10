Красноярский министр сельского хозяйства призвал "ограмотнять" россиян

Министр сельского хозяйства Красноярского края Леонид Шорохов на заседании законодательного собрания отметил, что россияне не очень грамотны в вопросе грантов, и в связи с этим призвал "ограмотнять" их. Выступление министра опубликовано на ютуб-канале местного парламента.

"При выдаче грантов надо и ограмотнять население", — сказал чиновник, отметив важность того, чтобы россияне правильно составляли документы и следили за использованием этих грантов.

Так министр прокомментировал инициативу о внесении изменений в региональный закон "О государственной поддержке садоводства и огородничества в Красноярском крае", которые предусматривают возможность предоставления на конкурсной основе грантов некоммерческим организациям в размере до пяти миллионов рублей. По мнению Шорохова, у многих начинающих не хватает знаний в этом вопросе.