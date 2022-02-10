Красноярский министр сельского хозяйства призвал "ограмотнять" россиян
Чиновник заявил об этом, комментируя инициативу о внесении изменений в региональный закон "О государственной поддержке садоводства и огородничества".
Министр сельского хозяйства Красноярского края Леонид Шорохов. Фото © rus.team
Министр сельского хозяйства Красноярского края Леонид Шорохов на заседании законодательного собрания отметил, что россияне не очень грамотны в вопросе грантов, и в связи с этим призвал "ограмотнять" их. Выступление министра опубликовано на ютуб-канале местного парламента.
"При выдаче грантов надо и ограмотнять население", — сказал чиновник, отметив важность того, чтобы россияне правильно составляли документы и следили за использованием этих грантов.
Так министр прокомментировал инициативу о внесении изменений в региональный закон "О государственной поддержке садоводства и огородничества в Красноярском крае", которые предусматривают возможность предоставления на конкурсной основе грантов некоммерческим организациям в размере до пяти миллионов рублей. По мнению Шорохова, у многих начинающих не хватает знаний в этом вопросе.
А ранее новый мэр Краснодара Алексеенко оговорился на выступлении и насторожил горожан. Экс-вице-мэр допустил оплошность в своей программной речи в ходе заседания гордумы, но это не помешало ему занять пост градоначальника.
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