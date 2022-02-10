Роскомнадзор потребовал разблокировать аккаунт телеканала "Дон 24" на YouTube

Роскомнадзор требует от американской компании Google снять блокировку с аккаунта телеканала "Дон 24" в YouTube в ближайшее время. Об этом рассказали в самом ведомстве.

Сообщается, что видеохостинг ограничил доступ к странице российского СМИ после того, как там анонсировали трансляцию из зала суда о признании геноцидом мирного населения и преступлений, совершённых нацистами в период Великой Отечественной войны в Ростовской области.

"10 февраля Роскомнадзор направил письмо в адрес компании Google LLC с требованием снять все ограничительные меры, принятые администрацией видеохостинга YouTube в отношении канала "Дон 24", принадлежащего российскому СМИ", — уточнили в сообщении.