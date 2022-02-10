Британцы пристыдили Трасс за незнание географии из-за ошибки на встрече с Лавровым

Британцы в "Твиттере" бурно отреагировали на ошибку главы МИД страны Лиз Трасс, которая во время встречи со своим российским коллегой Сергеем Лавровым отказалась признавать суверенитет России над Воронежской и Ростовской областями. Они посоветовали дипломату повторить географию.

"Это всё равно что спросить, признаёте ли вы британский суверенитет над Кентом и Сассексом, а в ответ услышать "никогда", — написал юзер #SaveNasser.

Пользователь с ником Matt назвал Трасс "самым недалёким политиком в правительстве". А комментатор под именем Juha Remes отметил, что Воронеж и Ростов — российские города, это, в общем-то, известная большинству британцев информация.

"Я знаю, что Министерство иностранных дел время от времени просит университеты провести учебные дни по России и русской истории. Быть может, нужно ещё несколько?" — сыронизировал Andy Willimott.