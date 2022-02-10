Британцы пристыдили Трасс за незнание географии из-за ошибки на встрече с Лавровым
Пользователи посчитали, что политик подобного уровня обязан быть более образованным, и предложили ей не пропускать учебные дни в МИД Великобритании по русской истории и России.
Встреча глав внешнеполитических ведомств России и Великобритании в Москве. © Twitter / Liz Truss
Британцы в "Твиттере" бурно отреагировали на ошибку главы МИД страны Лиз Трасс, которая во время встречи со своим российским коллегой Сергеем Лавровым отказалась признавать суверенитет России над Воронежской и Ростовской областями. Они посоветовали дипломату повторить географию.
"Это всё равно что спросить, признаёте ли вы британский суверенитет над Кентом и Сассексом, а в ответ услышать "никогда", — написал юзер #SaveNasser.
Пользователь с ником Matt назвал Трасс "самым недалёким политиком в правительстве". А комментатор под именем Juha Remes отметил, что Воронеж и Ростов — российские города, это, в общем-то, известная большинству британцев информация.
"Я знаю, что Министерство иностранных дел время от времени просит университеты провести учебные дни по России и русской истории. Быть может, нужно ещё несколько?" — сыронизировал Andy Willimott.
Напомним, глава МИД России Сергей Лавров во время встречи спросил британскую коллегу Лиз Трасс, признаёт ли Лондон суверенитет России над воронежским и ростовским регионами. На это Трасс ответила: "Великобритания никогда не признает суверенитет России над этими областями". Переговоры глав внешнеполитических ведомств прошли в Москве. После встречи Лавров выразил сожаление, что Трасс на все аргументы отвечала одно: Москва должна отвести свои войска от границ на собственной территории.
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