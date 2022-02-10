НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его

Британцы пристыдили Трасс за незнание географии из-за ошибки на встрече с Лавровым

Пользователи посчитали, что политик подобного уровня обязан быть более образованным, и предложили ей не пропускать учебные дни в МИД Великобритании по русской истории и России.

10 февраля, 17:04
<p>Встреча глав внешнеполитических ведомств России и Великобритании в Москве. © Twitter / <a href="https://twitter.com/trussliz?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Liz Truss</a></p>

Встреча глав внешнеполитических ведомств России и Великобритании в Москве. © Twitter / Liz Truss

Британцы в "Твиттере" бурно отреагировали на ошибку главы МИД страны Лиз Трасс, которая во время встречи со своим российским коллегой Сергеем Лавровым отказалась признавать суверенитет России над Воронежской и Ростовской областями. Они посоветовали дипломату повторить географию.

"Это всё равно что спросить, признаёте ли вы британский суверенитет над Кентом и Сассексом, а в ответ услышать "никогда", — написал юзер #SaveNasser.

Пользователь с ником Matt назвал Трасс "самым недалёким политиком в правительстве". А комментатор под именем Juha Remes отметил, что Воронеж и Ростов — российские города, это, в общем-то, известная большинству британцев информация.

"Я знаю, что Министерство иностранных дел время от времени просит университеты провести учебные дни по России и русской истории. Быть может, нужно ещё несколько?" — сыронизировал Andy Willimott.

Трасс пригласила Лаврова в Лондон в ближайшие месяцы

Трасс пригласила Лаврова в Лондон в ближайшие месяцы

Напомним, глава МИД России Сергей Лавров во время встречи спросил британскую коллегу Лиз Трасс, признаёт ли Лондон суверенитет России над воронежским и ростовским регионами. На это Трасс ответила: "Великобритания никогда не признает суверенитет России над этими областями". Переговоры глав внешнеполитических ведомств прошли в Москве. После встречи Лавров выразил сожаление, что Трасс на все аргументы отвечала одно: Москва должна отвести свои войска от границ на собственной территории.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1