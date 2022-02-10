Парламент Чечни внёс в Госдуму проект о переименовании четырёх судов в Грозном

В пояснительной записке к документу говорится, что названия инстанций нужно привести в соответствие с новыми названиями районов, к которым они относятся.

Парламент Чечни внёс на рассмотрение в Госдуму законопроект, согласно которому предлагается переименовать несколько районных судов в столице республики — Грозном. Соответствующий документ опубликован в электронной думской базе.

Проектом предлагается переименовать четыре суда: Ленинский районный суд Грозного — в Ахматовский районный суд, Октябрьский — в Байсангуровский, Старопромысловский — в Висаитовский, а Заводской — в Шейх-Мансуровский. В пояснительной записке к документу говорится, что названия инстанций нужно привести в соответствие с новыми названиями районов, к которым они относятся. Из-за старых названий граждане испытывают неудобства, говорится в проекте.