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Опубликовано 10 февраля 2022, 19:51

Парламент Чечни внёс в Госдуму проект о переименовании четырёх судов в Грозном

В пояснительной записке к документу говорится, что названия инстанций нужно привести в соответствие с новыми названиями районов, к которым они относятся.

Парламент Чечни внёс на рассмотрение в Госдуму законопроект, согласно которому предлагается переименовать несколько районных судов в столице республики — Грозном. Соответствующий документ опубликован в электронной думской базе.

Проектом предлагается переименовать четыре суда: Ленинский районный суд Грозного — в Ахматовский районный суд, Октябрьский — в Байсангуровский, Старопромысловский — в Висаитовский, а Заводской — в Шейх-Мансуровский. В пояснительной записке к документу говорится, что названия инстанций нужно привести в соответствие с новыми названиями районов, к которым они относятся. Из-за старых названий граждане испытывают неудобства, говорится в проекте.

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Фото © Pixabay

Алёна Темирчиева
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