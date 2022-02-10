Путин одобрил договор об экстрадиции между Россией и Таиландом

Президент России Владимир Путин поддержал предложение кабмина подписать договор с Таиландом о взаимной выдаче лиц, которые находятся в розыске и преследуются уголовно.

"Принять предложение Правительства РФ о подписании договора между РФ и Королевством Таиланд о выдаче", — говорится в опубликованном распоряжении главы российского государства.

Минюст РФ по достижении договорённости с Таиландом должен подписать договор от имени России. При этом уточняется, что министерство вправе вносить в одобренный президентом проект документа изменения, которые не имеют принципиального характера.