Путин одобрил договор об экстрадиции между Россией и Таиландом
Минюсту поручено подписать документ. При этом ведомству разрешено внести в него несущественные правки.
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Президент России Владимир Путин поддержал предложение кабмина подписать договор с Таиландом о взаимной выдаче лиц, которые находятся в розыске и преследуются уголовно.
"Принять предложение Правительства РФ о подписании договора между РФ и Королевством Таиланд о выдаче", — говорится в опубликованном распоряжении главы российского государства.
Минюст РФ по достижении договорённости с Таиландом должен подписать договор от имени России. При этом уточняется, что министерство вправе вносить в одобренный президентом проект документа изменения, которые не имеют принципиального характера.
А ранее Лайф писал, что Россия и Казахстан договорились обмениваться данными со спутников. Соглашение подписано по итогам переговоров президентов Владимира Путина и Касым-Жомарта Токаева в Кремле.
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