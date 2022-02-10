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Путин одобрил договор об экстрадиции между Россией и Таиландом

Минюсту поручено подписать документ. При этом ведомству разрешено внести в него несущественные правки.

10 февраля, 16:55
<p>Фото © <a href="http://kremlin.ru/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">kremlin.ru</a></p>

Фото © kremlin.ru

Президент России Владимир Путин поддержал предложение кабмина подписать договор с Таиландом о взаимной выдаче лиц, которые находятся в розыске и преследуются уголовно.

"Принять предложение Правительства РФ о подписании договора между РФ и Королевством Таиланд о выдаче", — говорится в опубликованном распоряжении главы российского государства.

Минюст РФ по достижении договорённости с Таиландом должен подписать договор от имени России. При этом уточняется, что министерство вправе вносить в одобренный президентом проект документа изменения, которые не имеют принципиального характера.

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А ранее Лайф писал, что Россия и Казахстан договорились обмениваться данными со спутников. Соглашение подписано по итогам переговоров президентов Владимира Путина и Касым-Жомарта Токаева в Кремле.

Авторы
Николь Вербер
Николь Вербер

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