Нардеп Соломчук разместил на Украине билборды с призывом "Кохайтеся, та не з москалями"

На Украине народный депутат Верховной рады от партии "Слуга народа" Дмитрий Соломчук решил оригинально поздравить девушек с наступающим Днём влюблённых, 14 февраля, и повесил билборды со своим портретом и не только.

Дмитрий Соломчук разместил в родном для себя украинском городе Ровно билборды ко Дню всех влюблённых с антироссийским призывом к жительницам города: "Кохайтесь рівнянки, та не з москалями", что в переводе "Влюбляйтесь, ровенчанки, но не в москалей".

Судя по всему, "слуга народа" таким образом видоизменил начало поэмы Тараса Шевченко "Катерина", где есть такие строки в переводе на русский: "Чернобровые, любитесь, да не с москалями. Москали — чужие люди, глумятся над вами".