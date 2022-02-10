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Нардеп Соломчук разместил на Украине билборды с призывом "Кохайтеся, та не з москалями"

Поздравление от "Слуги народа" для девушек получилось находчивым, но с резким русофобским "душком".

10 февраля, 17:08
<p>Поздравление украинского депутата с "Днём влюблённых". Фото © "Твиттер" / <a href="https://twitter.com/SergUA63/status/1491679345248813056" target="_blank" rel="noopener noreferrer">"Сергей из Киева".</a></p>

Поздравление украинского депутата с "Днём влюблённых". Фото © "Твиттер" / "Сергей из Киева".

На Украине народный депутат Верховной рады от партии "Слуга народа" Дмитрий Соломчук решил оригинально поздравить девушек с наступающим Днём влюблённых, 14 февраля, и повесил билборды со своим портретом и не только.

Дмитрий Соломчук разместил в родном для себя украинском городе Ровно билборды ко Дню всех влюблённых с антироссийским призывом к жительницам города: "Кохайтесь рівнянки, та не з москалями", что в переводе "Влюбляйтесь, ровенчанки, но не в москалей".

Судя по всему, "слуга народа" таким образом видоизменил начало поэмы Тараса Шевченко "Катерина", где есть такие строки в переводе на русский: "Чернобровые, любитесь, да не с москалями. Москали — чужие люди, глумятся над вами".

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Кстати, ранее Лайф рассказывал, как одиозный украинский депутат Гончаренко развесил в Полтаве билборды с призывом идти "на Москву". Парламентарий заявил, что Украина одержит победу в противостоянии с "переписыванием истории и созданием мифов" Россией.

Авторы
Виктория Чудакова
Виктория Чудакова

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