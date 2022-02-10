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Лавров пообещал Трасс выверенный и жёсткий ответ на возможные санкции Лондона

По некоторым данным, британский министр планирует на этой неделе подписать законопроект о рестрикциях в отношении России, затем он поступит в парламент.

10 февраля, 17:14
<p>Глава МИД РФ Сергей Лавров. Фото © <a href="https://www.flickr.com/photos/mfarussia/51208365861/in/album-72157719285052968/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Flickr.com / МИД РФ</a></p>

Глава МИД РФ Сергей Лавров. Фото © Flickr.com / МИД РФ

Глава МИД России Сергей Лавров сообщил своей коллеге из Британии Лиз Трасс в ходе переговоров, что введение Лондоном санкций против Москвы будет расцениваться "как акт агрессии" и встретит выверенный и жёсткий ответ.

"[Британской стороне заявлено], что возможные антироссийские санкции, которые, согласно новым поправкам в британское законодательство, могут распространяться на любое физическое или юридическое лицо, так или иначе связанное с российским государством, в случае их введения могут расцениваться не иначе как акт агрессии. Наш ответ будет выверенным и жёстким", — говорится в сообщении МИД РФ.

В Британии объявили сроки подписания Трасс проекта "самых жёстких" санкций против России

В Британии объявили сроки подписания Трасс проекта "самых жёстких" санкций против России

Напомним, 9 февраля Лиз Трасс прилетела в Москву для переговоров по ситуации вокруг Украины с министром иностранных дел Сергеем Лавровым. В столицу России она прибыла в меховой шапке. После встречи Лавров выразил сожаление, что Трасс на все аргументы отвечала одно: Москва должна отвести свои войска от границ на собственной территории. При этом на переговорах британский министр оконфузилась, отказавшись признать суверенитет России над воронежским и ростовским регионами.

Авторы
Николь Вербер
Николь Вербер

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