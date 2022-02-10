Лавров пообещал Трасс выверенный и жёсткий ответ на возможные санкции Лондона
По некоторым данным, британский министр планирует на этой неделе подписать законопроект о рестрикциях в отношении России, затем он поступит в парламент.
Глава МИД РФ Сергей Лавров. Фото © Flickr.com / МИД РФ
Глава МИД России Сергей Лавров сообщил своей коллеге из Британии Лиз Трасс в ходе переговоров, что введение Лондоном санкций против Москвы будет расцениваться "как акт агрессии" и встретит выверенный и жёсткий ответ.
"[Британской стороне заявлено], что возможные антироссийские санкции, которые, согласно новым поправкам в британское законодательство, могут распространяться на любое физическое или юридическое лицо, так или иначе связанное с российским государством, в случае их введения могут расцениваться не иначе как акт агрессии. Наш ответ будет выверенным и жёстким", — говорится в сообщении МИД РФ.
Напомним, 9 февраля Лиз Трасс прилетела в Москву для переговоров по ситуации вокруг Украины с министром иностранных дел Сергеем Лавровым. В столицу России она прибыла в меховой шапке. После встречи Лавров выразил сожаление, что Трасс на все аргументы отвечала одно: Москва должна отвести свои войска от границ на собственной территории. При этом на переговорах британский министр оконфузилась, отказавшись признать суверенитет России над воронежским и ростовским регионами.
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