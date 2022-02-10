Лавров пообещал Трасс выверенный и жёсткий ответ на возможные санкции Лондона

Глава МИД России Сергей Лавров сообщил своей коллеге из Британии Лиз Трасс в ходе переговоров, что введение Лондоном санкций против Москвы будет расцениваться "как акт агрессии" и встретит выверенный и жёсткий ответ.

"[Британской стороне заявлено], что возможные антироссийские санкции, которые, согласно новым поправкам в британское законодательство, могут распространяться на любое физическое или юридическое лицо, так или иначе связанное с российским государством, в случае их введения могут расцениваться не иначе как акт агрессии. Наш ответ будет выверенным и жёстким", — говорится в сообщении МИД РФ.