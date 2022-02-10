Умер открывший ВИЧ нобелевский лауреат Люк Монтанье

Французский вирусолог Люк Монтанье, который в 2008 году получили Нобелевскую премию по медицине за открытие вместе с Франсуазой Барре-Синусси в 1983 году вируса иммунодефицита человека (ВИЧ), умер в возрасте 89 лет, пишет Liberation со ссылкой на учёную Беатрис Мильбер.

По данным издания, Монтанье скончался во вторник в Американском госпитале в Нёйи-сюр-Сен на окраине французской столицы. В муниципалитете Парижа подтвердили выдачу свидетельства о смерти выдающегося учёного.