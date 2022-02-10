Трасс объяснилась за конфуз с "нероссийскими" Воронежем и Ростовом на встрече с Лавровым

Глава МИД Великобритании Лиз Трасс объяснила свою ошибку о якобы непризнании Лондоном суверенитета над Воронежем и Ростовом в разговоре с российским коллегой Сергеем Лавровым тем, что ей показалось, будто речь шла о регионах Украины.



"В ходе встречи мне показалось, что министр Лавров говорит о части Украины. Я чётко обозначила, что данные области [Ростовская и Воронежская] являются частью суверенной России", — рассказала она в интервью РБК.