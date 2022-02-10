Трасс объяснилась за конфуз с "нероссийскими" Воронежем и Ростовом на встрече с Лавровым
Во время переговоров в Москве она заявила, что "Великобритания никогда не признает суверенитет России над этими областями".
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Великобритании Элизабет Трасс. Фото © ТАСС / Пресс-служба МИД РФ
Глава МИД Великобритании Лиз Трасс объяснила свою ошибку о якобы непризнании Лондоном суверенитета над Воронежем и Ростовом в разговоре с российским коллегой Сергеем Лавровым тем, что ей показалось, будто речь шла о регионах Украины.
"В ходе встречи мне показалось, что министр Лавров говорит о части Украины. Я чётко обозначила, что данные области [Ростовская и Воронежская] являются частью суверенной России", — рассказала она в интервью РБК.
Напомним, глава МИД России Сергей Лавров во время встречи спросил британскую коллегу Лиз Трасс, признаёт ли Лондон суверенитет России над воронежским и ростовским регионами. На это Трасс ответила: "Великобритания никогда не признает суверенитет России над этими областями". Переговоры глав внешнеполитических ведомств прошли в Москве. После встречи Лавров выразил сожаление, что Трасс на все аргументы отвечала одно: Москва должна отвести свои войска от границ на собственной территории.
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