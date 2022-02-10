Сын Кержакова и Тюльпановой получил травму в детсаду в Петербурге
Однако Милана Тюльпанова к дошкольному учреждению претензий не имеет. После инцидента мальчика доставили в больницу, где ему наложили гипс.
Милана Тюльпанова и её сын. Фото © Instagram / milana_tulpanova
Маленький сын Миланы Тюльпановой и известного экс-футболиста Александра Кержакова сломал руку в детском саду. Об этом сообщает телеканал "360", ссылаясь на маму пострадавшего ребёнка.
Известно, что мальчик получил закрытый перелом руки. Однако бывшая супруга Кержакова к дошкольному учреждению претензий не имеет.
"Всякое бывает, он ребёнок. Дети часто не слушаются. Убежал от преподавателя и упал", — отметила Тюльпанова.
После инцидента ребёнка доставили в больницу, где ему наложили гипс. Сейчас он находится дома и чувствует себя хорошо. Сама Тюльпанова опубликовала в "Инстаграме" фото своего ребёнка с гипсом на руке.
Ребёнок Миланы Тюльпановой и Александра Кержакова сломал руку в детском саду. Скриншот сториз © Instagram / milana_tulpanova
Ранее Лайф писал, что Тюльпанова обвинила своего экс-бойфренда Евгения Чуприна в том, что он избил её. По словам девушки, молодой человек силой выбил из неё согласие выйти за него замуж. Однако позже бизнесмен опроверг обвинения. Он рассказал об антисоциальном образе жизни светской львицы. С его слов, она выпивает по три бутылки вина в день и не сторонится запрещённых веществ.
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