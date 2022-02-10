Сын Кержакова и Тюльпановой получил травму в детсаду в Петербурге

Маленький сын Миланы Тюльпановой и известного экс-футболиста Александра Кержакова сломал руку в детском саду. Об этом сообщает телеканал "360", ссылаясь на маму пострадавшего ребёнка.

Известно, что мальчик получил закрытый перелом руки. Однако бывшая супруга Кержакова к дошкольному учреждению претензий не имеет.

"Всякое бывает, он ребёнок. Дети часто не слушаются. Убежал от преподавателя и упал", — отметила Тюльпанова.

После инцидента ребёнка доставили в больницу, где ему наложили гипс. Сейчас он находится дома и чувствует себя хорошо. Сама Тюльпанова опубликовала в "Инстаграме" фото своего ребёнка с гипсом на руке.

Ребёнок Миланы Тюльпановой и Александра Кержакова сломал руку в детском саду. Скриншот сториз © Instagram / milana_tulpanova