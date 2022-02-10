Как обычная кошка разрушила карьеру футболиста "Вест Хэма" Курта Зума

27-летний защитник английского футбольного клуба "Вест Хэм Юнайтед" и французской сборной Курт Зума подавал большие надежды и уже успел заслужить определённую репутацию в спортивной среде. Дважды чемпион АПЛ в составе "Челси", победитель Лиги чемпионов (2020/2021), обладатель Суперкубка УЕФА (2021), в 2015-м он был признан лучшим молодым игроком лондонской команды. Как у любой звезды футбола, у Зума было множество рекламных и спонсорских контрактов, а его имя гордо красовалось среди лиц и амбассадоров различных "зелёных" благотворительных фондов.

Курт Зума. Фото © Instagram / kurtzouma

Однако светлая полоса спортсмена закончилась, когда он решил сорвать злость на своей кошке. По словам футболиста, бенгальский котик опрокинул вазу и светильник, разбив дорогие вещи вдребезги. Любой владелец домашних питомцев знает, что это вполне рядовая и, к сожалению, привычная ситуация. Однако в этот раз Зума терпеть не стал и ответил кошке физически.

A video obtained by The Sun allegedly shows footballer Kurt Zouma kicking and hitting his cat.



It’s absolutely disgusting and disturbing footage. I hope he is prosecuted for animal cruelty. pic.twitter.com/3K7xMeHh5j — Emily Hewertson 🇬🇧 (@emilyhewertson) February 7, 2022

Скриншот видео © YouTube / The Sun

Он пнул её, ударил по морде, а после гонялся по всей комнате под смех снимающего происходящее на камеру брата. Позднее именно родственник Зума поделился этим роликом в Сети, посчитав его, видимо, уморительным. Но с этим в корне не согласились в соцсетях, возмутившись недопустимым поведением футболиста. Однако парня отстранять от матчей не стали, и вскоре он вышел на игру с "Уотфордом". Тренер позже объяснил, что, хоть и был разочарован поведением Зума, не мог убрать его с поля, ведь в первую очередь думал о победе.

Курт Зума. Фото © Instagram / kurtzouma

Такое лицемерие ещё больше разъярило публику, и руководство клуба на следующий же день было вынуждено заявить о принятых мерах — Зума оштрафовали на 250 тысяч фунтов, отправив деньги фондам, занимающимся пострадавшими животными, а сам парень извинился перед фанатами. "Это был единичный случай, и я очень раскаиваюсь, — признался он. — Обе наших кошки сейчас в полном порядке и окружены любовью". Но, несмотря на красивые слова, ущерб уже был нанесён. Сейчас Зума отстранён от игр.

Курт Зума. Фото © Instagram / kurtzouma

В отношении Зума полиция начала проверку, заподозрив в жестоком обращении с животными. Неизвестно, будет ли заведено уголовное дело и дадут ли ему ход, но отмыться от такого спортсмен сможет нескоро. Может, он и останется на свободе (в Великобритании можно получить за такое до пяти лет), но точно с дырой в кармане. От контрактов с ним и его футбольным клубом уже начали отказываться известные бренды — компании Vitality и Experience Kissimmee решили пересмотреть соглашения с "Вест Хэмом", а Adidas разорвал контракт с Зума.

Курт Зума и команда "Вест Хэм Юнайтед". Фото © Instagram / kurtzouma

Разумеется, благотворительная организация Seed, которая занимается охраной крупных хищников из семейства кошачьих, больше не хочет иметь ничего общего с футболистом и отказалась от него, уволив с должности официального представителя. К слову, двух кошек у Зума зоозащитники забрали до конца расследования, не доверяя его темпераменту, — ведь разрушенная репутация разозлит его куда сильнее, чем какая-то ваза.