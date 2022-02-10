Почему Михаил Пореченков 12 лет не может забыть "Битву экстрасенсов", ругая при каждом удобном случае

Неудивительно, почему некоторые проносят сквозь года тёплые воспоминания о чём-то прекрасном, произошедшем с ними в прошлом. Однако зачем постоянно говорить о том, что раздражает и приносит страдания, — большой вопрос. Но 52-летний актёр Михаил Пореченков никогда не шёл по простому пути. В программе "Легенда" на ютуб-канале "RTVi Развлечения" он снова поднял тему "Битвы экстрасенсов", которая давно стоит у него костью в горле.

Актёр Михаил Пореченков. Скриншот видео © YouTube / RTVI Развлечения

Михаил никогда чётко не говорил, почему ушёл из шоу, однако не раз заявлял, что разочаровался во всей этой мистике и формате программы. А участники "Битвы" предполагали, что в уходе ведущего виноваты сумасшедший график и напряжённые съёмки. Как бы то ни было, стоило артисту покинуть площадку, он начал нелестно отзываться как о коллегах, так и о различных шаманах, обзывая шарлатанами и мошенниками.

Актёр Михаил Пореченков. Фото © kino-teatr.ru

Такая приверженность теме легко объяснима: сперва Михаил действительно верил в магию шоу. Когда его пригласили на телевидение в 2007 году, он согласился, потому как нуждался в работе. Идея "Битвы" ему приглянулась — уже тогда мужчина считал, что на свете существуют люди с даром, природу и источник которой объяснить сложно. И в первых сезонах продюсеры на самом деле пытались отыскать таких удивительных людей. "Вот только дальше вмешался бизнес, деньги, и всё покатилось как ком. Ну вы знаете, телевидение", — объяснил в интервью актёр.

Народный артист РФ Михаил Пореченков. Фото © kino-teatr.ru

Михаила даже не смущали те "специалисты", в которых было мало от магии и больше от психологии. Они считывали людей по позам, фразам и взглядам и умудрялись делать хорошее шоу. Таких участников актёр уважал за профессионализм — просто в другой сфере. Но вот дальше, по словам Михаила, на площадку начали стабильно заносить деньги, которые определяли будущего победителя. Верные ответы подсказывали прямо во время съёмок, и это стало просто невыносимо. Не из-за своеобразного жульничества, а из-за того, что страдали люди.

Актёр Михаил Пореченков. Фото © kino-teatr.ru

"К нам на программу обращались люди, которые на самом деле потеряли кого-то и испытывали горе. Они хотели от нас помощи, а дальше мы уже должны были понять, можем помочь или нет. Вот эти люди — настоящая часть шоу, на их горе наживались", — возмущался артист во время разговора с журналистом. Из-за этого на шоу он вытерпел до конца седьмого сезона и в 2009 году покинул "Битву экстрасенсов", с тех пор критикуя программу при любом удобном и не очень случае.

Артист Михаил Пореченков. Фото © kino-teatr.ru

У участников же шоу есть другая версия. По их мнению, об актёре уже все давно забыли и нелестными высказываниями он пытается напоминать о себе время от времени. Комментарии Лайфу на этот счёт давали победитель 16-го сезона шоу Виктория Райдос и звезда "Битвы экстрасенсов" и "Дома-2" Влад Кадони. Вот только защищая себя, эти маги и шаманы постоянно делали упор на том, что к ним обращались настоящие люди с реальными проблемами. В этой части с бывшими коллегами Михаил и не спорил. Но вот почему они не стали доказывать свои магические силы, непонятно.

Актёр Михаил Пореченков. Фото © kino-teatr.ru

Утверждать, что Пореченков хайпится на шоу, сложно, ведь карьера у него движется в стабильном ключе. Актёр всегда был известен по военным амплуа суровых русских (или советских) мужиков, а потому "Агент национальной безопасности", "Убойная сила", "Ликвидация" и другие проекты прочно поселили артиста в умах и сердцах зрителей. Сейчас он тоже регулярно снимается в сериалах и фильмах и играет в театре, но в заголовках СМИ его имя мелькает нечасто.