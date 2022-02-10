Путин присвоил послу РФ в Афганистане ранг посланника 1-го класса
Заместителю директора Департамента информации и печати МИД РФ Алексею Зайцеву присвоен ранг чрезвычайного и полномочного посланника 2-го класса.
Посол РФ в Афганистане Дмитрий Жирнов. Фото © ТАСС / Сергей Бобылев
Президент РФ Владимир Путин подписал указ о присвоении дипломатических рангов ряду россиян. Документ появился на официальном интернет-портале правовой информации.
В частности, послу России в Афганистане Дмитрию Жирнову был присвоен ранг чрезвычайного и полномочного посланника 1-го класса.
В свою очередь, заместителю директора Департамента информации и печати МИД РФ Алексею Зайцеву присвоен ранг чрезвычайного и полномочного посланника 2-го класса.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров поздравил российских дипломатов с профессиональным праздником. День дипломатического работника в РФ отмечается 10 февраля.
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