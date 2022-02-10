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Путин присвоил послу РФ в Афганистане ранг посланника 1-го класса

Заместителю директора Департамента информации и печати МИД РФ Алексею Зайцеву присвоен ранг чрезвычайного и полномочного посланника 2-го класса.

10 февраля, 18:41
<p>Посол РФ в Афганистане Дмитрий Жирнов. Фото © ТАСС / Сергей Бобылев</p>

Посол РФ в Афганистане Дмитрий Жирнов. Фото © ТАСС / Сергей Бобылев

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о присвоении дипломатических рангов ряду россиян. Документ появился на официальном интернет-портале правовой информации.

В частности, послу России в Афганистане Дмитрию Жирнову был присвоен ранг чрезвычайного и полномочного посланника 1-го класса.

Путин вручил в Кремле высшие государственные награды выдающимся деятелям

Путин вручил в Кремле высшие государственные награды выдающимся деятелям

В свою очередь, заместителю директора Департамента информации и печати МИД РФ Алексею Зайцеву присвоен ранг чрезвычайного и полномочного посланника 2-го класса.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров поздравил российских дипломатов с профессиональным праздником. День дипломатического работника в РФ отмечается 10 февраля.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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