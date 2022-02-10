Путин присвоил послу РФ в Афганистане ранг посланника 1-го класса

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о присвоении дипломатических рангов ряду россиян. Документ появился на официальном интернет-портале правовой информации.

В частности, послу России в Афганистане Дмитрию Жирнову был присвоен ранг чрезвычайного и полномочного посланника 1-го класса.

В свою очередь, заместителю директора Департамента информации и печати МИД РФ Алексею Зайцеву присвоен ранг чрезвычайного и полномочного посланника 2-го класса.