Нобелевский лауреат Хелфанд представил чудовищный сценарий ядерной войны России и США

Лауреат Нобелевской премии мира 1985 года, доктор медицинских наук Айра Хелфанд в своей статье для The Nation предупредил, что нынешний кризис между Западом и Россией может обернуться чудовищными рисками для всей планеты. Учёный в связи с этим представил сценарий ядерной войны между Москвой и Вашингтоном.

По прогнозу нобелевского лауреата, в результате конфликта с участием обычных вооружений произойдёт гуманитарная катастрофа с тысячами жертв и миллионами беженцев. А "в случае расползания конфликта" за пределы украинских границ в боевые действия вступят силы НАТО, после чего может начаться война с использованием ядерных вооружённых сил и "реальной опасностью применения ядерного оружия", предупреждает Хелфанд.

Он также сравнил военную мощь России и США. Так, у Москвы есть 3500 единиц ядерного оружия, у Вашингтона — 1750 боеголовок, ещё 400 есть у Британии и Франции. По прогнозу учёного, взрыв ядерной бомбы в 100 килотонн над Москвой приведёт к гибели 250 тысяч человек, аналогичный удар по Вашингтону обернётся смертью 170 тысяч человек. Учёный считает, что конфликт не ограничится единичными ударами и будут запущены боеголовки большей мощности.

"Российские ракеты СС-18 M6 с 460 термоядерными зарядами имеют мощность от 500 до 800 килотонн, а установленная на американских подводных лодках Trident боеголовка W88 — 455 килотонн", — пишет Хелфанд.

Он напомнил об отчёте 2002 года, согласно которому число жертв в США в первые полчаса может достигнуть 78 млн, если Россия запустит хотя бы 300 боеголовок. Согласно тому сценарию, инфраструктура страны будет почти полностью разрушена, а в течение нескольких месяцев подавляющее большинство жителей США умрут от голода, лучевой болезни и эпидемических заболеваний. Хелфанд отметил, что в случае аналогичного удара по РФ ждут те же последствия.

Учёный добавил, что применение 250 боеголовок мощностью 100 килотонн может снизить среднюю глобальную температуру на 10 °С, что спровоцирует "беспрецедентный голод", в результате чего современная цивилизация погибнет.