В Госдуму внесли законопроект о повышении пенсий военных на 8,6%
Ранее Мишустин призвал депутатов рассмотреть документ в кратчайшие сроки, чтобы люди получали повышенные пенсии своевременно и в полном объёме.
Законопроект Правительства РФ об индексации на 8,6% пенсий для военных пенсионеров внесён на рассмотрение в Госдуму. Документ доступен в электронной думской базе.
"В соответствии с законопроектом размер пенсии увеличивается с 1 января 2022 года на 8,6% с применением различных механизмов, предусмотренных законодательством", — говорится в пояснительной записке к проекту закона.
Напомним, ранее президент России Владимир Путин предложил проиндексировать пенсии военных пенсионеров на 8,6% с 1 января 2022 года. Глава государства отметил, что ранее было принято аналогичное решение в отношении гражданских пенсионеров: их пенсии с 1 января увеличиваются на 8,6%, то есть выше инфляции.
Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Сергей Ведяшкин