Ситуация с бензином
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 10 февраля 2022, 21:57

В Госдуму внесли законопроект о повышении пенсий военных на 8,6%

Ранее Мишустин призвал депутатов рассмотреть документ в кратчайшие сроки, чтобы люди получали повышенные пенсии своевременно и в полном объёме.

Законопроект Правительства РФ об индексации на 8,6% пенсий для военных пенсионеров внесён на рассмотрение в Госдуму. Документ доступен в электронной думской базе.

"В соответствии с законопроектом размер пенсии увеличивается с 1 января 2022 года на 8,6% с применением различных механизмов, предусмотренных законодательством", — говорится в пояснительной записке к проекту закона.

Кабмин подготовил законопроект об индексации пенсий военным на 8,6%
Кабмин подготовил законопроект об индексации пенсий военным на 8,6%

Напомним, ранее президент России Владимир Путин предложил проиндексировать пенсии военных пенсионеров на 8,6% с 1 января 2022 года. Глава государства отметил, что ранее было принято аналогичное решение в отношении гражданских пенсионеров: их пенсии с 1 января увеличиваются на 8,6%, то есть выше инфляции.

BannerImage

Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Сергей Ведяшкин

Алёна Темирчиева
  • Новости
  • Пособия, льготы и выплаты
  • Госдума
  • Личные финансы
  • Экономика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar