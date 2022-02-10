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В Госдуму внесли законопроект о повышении пенсий военных на 8,6%

Ранее Мишустин призвал депутатов рассмотреть документ в кратчайшие сроки, чтобы люди получали повышенные пенсии своевременно и в полном объёме.

10 февраля, 18:57

Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Сергей Ведяшкин

Законопроект Правительства РФ об индексации на 8,6% пенсий для военных пенсионеров внесён на рассмотрение в Госдуму. Документ доступен в электронной думской базе.

"В соответствии с законопроектом размер пенсии увеличивается с 1 января 2022 года на 8,6% с применением различных механизмов, предусмотренных законодательством", — говорится в пояснительной записке к проекту закона.

Кабмин подготовил законопроект об индексации пенсий военным на 8,6%

Кабмин подготовил законопроект об индексации пенсий военным на 8,6%

Напомним, ранее президент России Владимир Путин предложил проиндексировать пенсии военных пенсионеров на 8,6% с 1 января 2022 года. Глава государства отметил, что ранее было принято аналогичное решение в отношении гражданских пенсионеров: их пенсии с 1 января увеличиваются на 8,6%, то есть выше инфляции.

Авторы
Алёна Темирчиева
Алёна Темирчиева

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