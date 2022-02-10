В Госдуму внесли законопроект о повышении пенсий военных на 8,6%

Ранее Мишустин призвал депутатов рассмотреть документ в кратчайшие сроки, чтобы люди получали повышенные пенсии своевременно и в полном объёме.

Законопроект Правительства РФ об индексации на 8,6% пенсий для военных пенсионеров внесён на рассмотрение в Госдуму. Документ доступен в электронной думской базе.

"В соответствии с законопроектом размер пенсии увеличивается с 1 января 2022 года на 8,6% с применением различных механизмов, предусмотренных законодательством", — говорится в пояснительной записке к проекту закона.