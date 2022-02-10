Аппарат NASA впервые в истории снял поверхность Венеры

Теперь у астрофизиков появились снимки поверхности Венеры, которые передал на Землю запущенный NASA зонд Parker, сообщает американское космическое агентство. На планете оказалось настолько жарко, что на кадрах видно свечение её скалистой поверхности в инфракрасном спектре, подобно тому, как испускает свет раскалённый металл.

"Венера — один из самых ярких объектов на ночном небе, но до недавних пор у нас почти не было сведений о том, как выглядит поверхность этой планеты. Всё из-за того, что изучению поверхности Венеры мешает чрезмерно плотная атмосфера", — рассказал астрофизик из Исследовательской лаборатории ВМС США Брайан Вуд.

Новые изображения должны помочь исследователям в изучении геологических особенностей Венеры. На одном из снимков запечатлён крупнейший горный регион планеты — Афродита Терра. Возможно, полученные данные помогут разгадать и некоторые тайны образования нашей Солнечной системы.