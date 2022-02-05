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NASA предупредило о приближении к Земле потенциально опасного астероида

По оценкам учёных, его диаметр составляет около 1,3 километра, что в четыре раза выше Эйфелевой башни.

5 февраля, 07:49

© Pixabay

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) сообщило о скором сближении с Землёй астероида 138971 (2001 CB21), назвав его потенциально опасным для планеты. Об этом пишет Newsweek.

По оценкам учёных, диаметр космического тела составляет 1,3 километра, что в четыре раза выше Эйфелевой башни. Максимальное сближение астероида с Землёй произойдёт 4 марта около 11:00 мск. В этот момент, двигаясь со скоростью более 43 тысяч километров в час, он пролетит на расстоянии трёх миллионов миль от планеты, что в десять раз больше расстояния от Земли до Луны.

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Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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