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Ura: Госпитализированный с ковидом Жириновский перестал узнавать родных

По данным СМИ, состояние политика остаётся тяжёлым и медики отказываются прогнозировать дальнейшее развитие событий. При этом в ЛДПР заявляют, что он работает и даёт поручения по телефону из больницы.

10 февраля, 19:07
<p>Владимир Жириновский. Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин</p>

Владимир Жириновский. Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин

Госпитализированный с коронавирусом лидер ЛДПР Владимир Жириновский перестал узнавать окружающих. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на источники.

"Владимир Жириновский не узнаёт соратников, родных и врачей", — отмечают источники.

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По их словам, состояние политика остаётся тяжёлым и медики не дают никаких прогнозов по дальнейшему развитию событий.

При этом ранее в ЛДПР назвали преувеличением домыслы вокруг болезни Жириновского. В партии заявили, что политик ежедневно изучает прессу, работает с документами и даёт поручения по телефону прямо из больницы.

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Напомним, что о госпитализации 75-летнего политика стало известно 9 февраля, причём в ЛДПР до последнего отказывались подтверждать эту информацию, ограничиваясь лишь кратким сообщением о том, что Жириновский "чувствует себя хорошо". При этом Mash сообщал, что лидер ЛДПР попал в больницу с двусторонней пневмонией, которая развилась на фоне коронавируса. Степень поражения средней тяжести — КТ-3, то есть у политика поражено 50–75% лёгких. Ближе к вечеру появилась информация, что Жириновского подключили к аппарату ИВЛ. А вот эти сведения в партии поспешили опровергнуть.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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