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"Газпром" вновь не заказал мощности газопровода Ямал – Европа для транзита через Польшу

Вместе с тем заявка на маршрут через Украину близка к максимуму. Трубопровод продолжает работать в реверсном режиме: физический поток газа идёт со стороны Германии в Польшу, а не наоборот.

10 февраля, 19:35
<p>Компрессорная станция на польском участке газопровода Ямал – Европа. Фото <strong style="font-weight: bold;">©</strong> <a href="https://www.europolgaz.com.pl/informacje-prasowe/galeria-zdjec/50-tlocznie-gazu-na-polskim-odcinku-gazociagu-jamalskiego?157" target="_blank" rel="noopener noreferrer">europolgaz.com.pl</a></p>

Компрессорная станция на польском участке газопровода Ямал – Европа. Фото © europolgaz.com.pl

"Газпром" вновь не забронировал мощности магистрального газопровода Ямал – Европа для транзита газа через Польшу. Об этом свидетельствуют данные площадки GSA Platform, на которой проходят аукционы.

Вместе с тем заявка на транзит через Украину близка к максимуму, следует из данных "Оператора ГТС Украины". Трубопровод Ямал – Европа продолжает работать в реверсном режиме, то есть физический поток газа идёт со стороны Германии в Польшу, а не наоборот.

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Ямал – Европа — транснациональный магистральный экспортный газопровод, введённый в действие в 1999 году. Он соединяет газовые месторождения севера Западной Сибири с европейскими потребителями. Магистраль проходит по территории России, Белоруссии, Польши и ФРГ. Конечной западной точкой газопровода является компрессорная станция Мальнов вблизи Франкфурта-на-Одере возле границы Германии и Польши.

Ранее сообщалось, что "Газпром" не стал бронировать мощности газопровода Ямал – Европа на II и III кварталы года.

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Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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