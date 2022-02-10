"Газпром" вновь не заказал мощности газопровода Ямал – Европа для транзита через Польшу

"Газпром" вновь не забронировал мощности магистрального газопровода Ямал – Европа для транзита газа через Польшу. Об этом свидетельствуют данные площадки GSA Platform, на которой проходят аукционы.

Вместе с тем заявка на транзит через Украину близка к максимуму, следует из данных "Оператора ГТС Украины". Трубопровод Ямал – Европа продолжает работать в реверсном режиме, то есть физический поток газа идёт со стороны Германии в Польшу, а не наоборот.