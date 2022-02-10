"Газпром" вновь не заказал мощности газопровода Ямал – Европа для транзита через Польшу
Вместе с тем заявка на маршрут через Украину близка к максимуму. Трубопровод продолжает работать в реверсном режиме: физический поток газа идёт со стороны Германии в Польшу, а не наоборот.
Компрессорная станция на польском участке газопровода Ямал – Европа. Фото © europolgaz.com.pl
"Газпром" вновь не забронировал мощности магистрального газопровода Ямал – Европа для транзита газа через Польшу. Об этом свидетельствуют данные площадки GSA Platform, на которой проходят аукционы.
Вместе с тем заявка на транзит через Украину близка к максимуму, следует из данных "Оператора ГТС Украины". Трубопровод Ямал – Европа продолжает работать в реверсном режиме, то есть физический поток газа идёт со стороны Германии в Польшу, а не наоборот.
Ямал – Европа — транснациональный магистральный экспортный газопровод, введённый в действие в 1999 году. Он соединяет газовые месторождения севера Западной Сибири с европейскими потребителями. Магистраль проходит по территории России, Белоруссии, Польши и ФРГ. Конечной западной точкой газопровода является компрессорная станция Мальнов вблизи Франкфурта-на-Одере возле границы Германии и Польши.
Ранее сообщалось, что "Газпром" не стал бронировать мощности газопровода Ямал – Европа на II и III кварталы года.
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