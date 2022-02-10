Зашли в масках и с пистолетом: В Подмосковье двое грабителей вынесли из стоматологии сейф с двумя миллионами рублей

Момент ограбления стоматологии в Подольске попал на видео. Видео © SHOT

В Подмосковье грабители ворвались в стоматологическую клинику и похитили сейф, в котором находилось около двух миллионов рублей. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT. Инцидент произошёл в медучреждении Dental Way в Подольске.

Момент ограбления попал на камеры. Двое неизвестных в медицинских масках и с пистолетом вошли в клинику. Угрожая администраторам стоматологии, один из злоумышленников зашёл за стойку ресепшена, где находился сейф с деньгами.

Грабитель погрузил металлический ящик, в котором лежало порядка двух миллионов рублей, в хозяйственную сумку, после чего неизвестные скрылись. Сейчас преступников разыскивает полиция.