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Зашли в масках и с пистолетом: В Подмосковье двое грабителей вынесли из стоматологии сейф с двумя миллионами рублей

Инцидент произошёл в Подольске и попал на камеры видеонаблюдения. Один из злоумышленников погрузил сейф в хозяйственную сумку, после чего преступники скрылись. Сейчас их разыскивает полиция.

10 февраля, 19:45

Скриншот на обложке © SHOT

Момент ограбления стоматологии в Подольске попал на видео. Видео © SHOT

В Подмосковье грабители ворвались в стоматологическую клинику и похитили сейф, в котором находилось около двух миллионов рублей. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT. Инцидент произошёл в медучреждении Dental Way в Подольске.

Момент ограбления попал на камеры. Двое неизвестных в медицинских масках и с пистолетом вошли в клинику. Угрожая администраторам стоматологии, один из злоумышленников зашёл за стойку ресепшена, где находился сейф с деньгами.

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Грабитель погрузил металлический ящик, в котором лежало порядка двух миллионов рублей, в хозяйственную сумку, после чего неизвестные скрылись. Сейчас преступников разыскивает полиция.

Ранее Лайф рассказывал, что стали известны личности грабителей подмосковной "Пятёрочки", которые убили кассиршу.

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Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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