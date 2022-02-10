В ООН отвергли претензии Украины по поводу членства России в Совете Безопасности

Организация Объединённых Наций (ООН) не собирается ставить под сомнение правомочность закрепления за Россией места в Совете Безопасности. Об этом заявил официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик, комментируя слова постпреда Украины Сергея Кислицы.

Напомним, ранее киевский дипломат поставил под сомнение право России быть в Совбезе ООН. По его утверждению, нет какого-либо документа, который бы такое право подтвердил. А если и есть, то в организации его якобы скрывают от Киева. Дипломат призвал ООН признать ошибку.

"Всем отчётливо видно, кто заседает в Совете Безопасности. Это факт. Эти вопросы решать государствам-членам. Однако мы не намерены в это вмешиваться", — заявил Дюжаррик на брифинге.