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В ООН отвергли претензии Украины по поводу членства России в Совете Безопасности

Официальный представитель генерального секретаря организации Стефан Дюжаррик подчеркнул, что "всем отчётливо видно, кто заседает в Совбезе".

10 февраля, 19:54
<p>Заседание Совета Безопасности ООН. Фото <strong style="font-weight: bold;">© </strong>ТАСС / AP</p>

Заседание Совета Безопасности ООН. Фото © ТАСС / AP

Организация Объединённых Наций (ООН) не собирается ставить под сомнение правомочность закрепления за Россией места в Совете Безопасности. Об этом заявил официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик, комментируя слова постпреда Украины Сергея Кислицы.

Напомним, ранее киевский дипломат поставил под сомнение право России быть в Совбезе ООН. По его утверждению, нет какого-либо документа, который бы такое право подтвердил. А если и есть, то в организации его якобы скрывают от Киева. Дипломат призвал ООН признать ошибку.

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"Всем отчётливо видно, кто заседает в Совете Безопасности. Это факт. Эти вопросы решать государствам-членам. Однако мы не намерены в это вмешиваться", — заявил Дюжаррик на брифинге.

Ранее постпред РФ при ООН в Женеве Геннадий Гатилов заявил, что у России нет планов вторгаться на Украину. Дипломат подчеркнул, что РФ всегда выступала и выступает за ровные, прагматичные и взаимовыгодные ‎отношения со всеми странами — и не только с соседями.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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