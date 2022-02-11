Израильские учёные: Переболевшие ковидом пациенты с ожирением имеют больше антител

Израильские учёные заявили, что переболевшие ковидом с лишним весом имеют больше антител. Об этом говорится в пресс-релизе медицинского центра "Шиба", сообщает РИА "Новости". Своё исследование специалисты намерены представить на Европейском конгрессе клинической микробиологии и инфекционных заболеваний, который пройдёт в Лиссабоне в апреле.

Согласно пресс-релизу, ранее заражённые ковидом пациенты с ожирением имели "более высокий и устойчивый иммунный ответ и защиту" по сравнению с теми, у кого нормальный или избыточный вес. Речь идёт об индексе массы тела выше 30.

"Люди с ожирением, которые ранее были инфицированы, были лучше защищены от инфекции в будущем, чем те, кто имел избыточный или нормальный вес и ранее был инфицирован", — заявили учёные.