Израильские учёные: Переболевшие ковидом пациенты с ожирением имеют больше антител
Речь идёт о людях с индексом массы тела выше 30. По словам специалистов, они лучше защищены от коронавируса, чем те, у кого нормальный или избыточный вес.
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Израильские учёные заявили, что переболевшие ковидом с лишним весом имеют больше антител. Об этом говорится в пресс-релизе медицинского центра "Шиба", сообщает РИА "Новости". Своё исследование специалисты намерены представить на Европейском конгрессе клинической микробиологии и инфекционных заболеваний, который пройдёт в Лиссабоне в апреле.
Согласно пресс-релизу, ранее заражённые ковидом пациенты с ожирением имели "более высокий и устойчивый иммунный ответ и защиту" по сравнению с теми, у кого нормальный или избыточный вес. Речь идёт об индексе массы тела выше 30.
"Люди с ожирением, которые ранее были инфицированы, были лучше защищены от инфекции в будущем, чем те, кто имел избыточный или нормальный вес и ранее был инфицирован", — заявили учёные.
Ранее Лайф писал, что вирусолог Владислав Жемчугов поддержал решение выдавать QR-коды при наличии антител.
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