Пушков вспомнил поговорку в ответ на отказ Трасс признавать Ростов и Воронеж российскими

Ошибочные заявления главы МИД Великобритании Лиз Трасс касательно истории и географии являются не оговорками, а результатом незнания темы. Такое мнение высказал сенатор Алексей Пушков.

"Выходит, нашумевшее заявление Трасс о "великой Украине", сражавшейся за свою долгую историю то с монголами, то с татарами, — не оговорка, не неудачный оборот речи, а нечто более глубокое, вытекающее из, мягко говоря, незнания предмета", — отметил парламентарий в своём телеграм-канале.

Также Пушков напомнил поговорку, согласно которой дипломату лучше подумать дважды, прежде чем ничего не сказать. Однако Трасс, видимо, следует совсем другой заповеди, подытожил политик.

Напомним, глава МИД России Сергей Лавров во время встречи спросил британскую коллегу Лиз Трасс, признаёт ли Лондон суверенитет России над воронежским и ростовским регионами. На это Трасс ответила: "Великобритания никогда не признает суверенитет России над этими областями". В результате пришлось вмешаться послу Великобритании Деборе Броннерт, которая пояснила, что и Ростовская, и Воронежская области — исконно российские территории. Позже Трасс объяснилась за конфуз с "нероссийскими" Воронежем и Ростовом.