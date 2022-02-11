Три человека погибли при пожаре в частном доме в Новой Москве
Инцидент произошёл в посёлке ДСК "Мичуринец" Внуковского поселения. Жертвами стали двое мужчин и женщина. Площадь пожара составила примерно 120 квадратных метров.
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Кадры с места пожара в жилом доме в посёлке ДСК "Мичуринец" в Новой Москве. Видео © LIFE
В результате пожара в частном жилом доме в Новой Москве погибло три человека. Об этом Лайфу сообщил источник. Видео с места происшествия в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS).
Возгорание произошло в двухэтажном деревянном доме в посёлке ДСК "Мичуринец" Внуковского поселения. Огонь охватил постройку вечером 10 февраля. Площадь пожара составила примерно 120 квадратных метров.
Изначально в ходе тушения огня пожарные обнаружили тела двух погибших. Позже при разборе завалов было найдено тело третьей жертвы. Погибшими оказались двое мужчин и женщина. Причины и обстоятельства инцидента сейчас выясняются.
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