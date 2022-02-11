Три человека погибли при пожаре в частном доме в Новой Москве

Кадры с места пожара в жилом доме в посёлке ДСК "Мичуринец" в Новой Москве. Видео © LIFE

В результате пожара в частном жилом доме в Новой Москве погибло три человека. Об этом Лайфу сообщил источник. Видео с места происшествия в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS).