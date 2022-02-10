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Крупный пожар охватил школу в селе в Дагестане

По информации Лайфа, огонь также перекинулся на соседний гараж. Предварительно, в результате ЧП никто не пострадал.

10 февраля, 20:28

Пожар в школе в селе Хебатли Цунтинского района Дагестана. Скриншот на обложке © LIFE

В селе Хебатли Цунтинского района Дагестана загорелась школа. Видео © LIFE

В селе Хебатли Цунтинского района Дагестана загорелась школа. В распоряжении Лайфа появилось видео с места происшествия.

Пожар возник вечером 10 февраля. Огонь полностью охватил здание учреждения и уже перекинулся на соседний гараж. По данным источника Лайфа, тушением пожара занимаются жители села, они носят воду вёдрами с ближайшей речки. Пожарные выехали из соседнего населённого пункта, но не смогли добраться до места ЧП из-за снега и гололёда на дорогах.

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В данной школе учится около ста детей из Хебатли и соседнего селения. По имеющимся данным, в результате пожара никто не пострадал. Причина возгорания пока не известна. Предварительно, в этом районе есть проблемы с электричеством.

Ранее сообщалось, что крупный склад мягких игрушек загорелся на вещевом рынке в Красноярске.

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Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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