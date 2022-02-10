Крупный пожар охватил школу в селе в Дагестане

В селе Хебатли Цунтинского района Дагестана загорелась школа. Видео © LIFE

В селе Хебатли Цунтинского района Дагестана загорелась школа. В распоряжении Лайфа появилось видео с места происшествия.

Пожар возник вечером 10 февраля. Огонь полностью охватил здание учреждения и уже перекинулся на соседний гараж. По данным источника Лайфа, тушением пожара занимаются жители села, они носят воду вёдрами с ближайшей речки. Пожарные выехали из соседнего населённого пункта, но не смогли добраться до места ЧП из-за снега и гололёда на дорогах.

В данной школе учится около ста детей из Хебатли и соседнего селения. По имеющимся данным, в результате пожара никто не пострадал. Причина возгорания пока не известна. Предварительно, в этом районе есть проблемы с электричеством.