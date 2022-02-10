Суд избрал меру пресечения бизнесмену Шепелю по делу о ДТП на Рублёвском шоссе в Москве

Никулинский суд Москвы избрал меру пресечения в виде запрета определённых действий в отношении владельца и председателя совета директоров крупной строительной корпорации S.Holding Алексея Шепеля по делу о ДТП на Рублёвском шоссе.

"Суд избрал в отношении Шепеля А.Н. меру пресечения в виде запрета определённых действий до 8 апреля", — приводит ТАСС сообщение пресс-службы суда.

В частности, бизнесмену запрещено управлять автомобилем, с 22:00 до 6:00 покидать место проживания, уезжать за пределы Москвы и Московской области, общаться с потерпевшими и свидетелями по делу, а также пользоваться интернетом.