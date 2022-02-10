Суд избрал меру пресечения бизнесмену Шепелю по делу о ДТП на Рублёвском шоссе в Москве
В частности, ему запретили управлять автомобилем и пользоваться интернетом. Массовая авария случилась в столице 8 февраля. Кроме самого предпринимателя пострадало три человека.
Алексей Шепель. Фото © s-holding.ru
Никулинский суд Москвы избрал меру пресечения в виде запрета определённых действий в отношении владельца и председателя совета директоров крупной строительной корпорации S.Holding Алексея Шепеля по делу о ДТП на Рублёвском шоссе.
"Суд избрал в отношении Шепеля А.Н. меру пресечения в виде запрета определённых действий до 8 апреля", — приводит ТАСС сообщение пресс-службы суда.
В частности, бизнесмену запрещено управлять автомобилем, с 22:00 до 6:00 покидать место проживания, уезжать за пределы Москвы и Московской области, общаться с потерпевшими и свидетелями по делу, а также пользоваться интернетом.
Напомним, массовое ДТП произошло на Рублёвском шоссе в Москве 8 февраля. Автомобиль, за рулём которого находился Алексей Шепель, двигался в сторону области и, не справившись с управлением, столкнулся с впереди едущими машинами. Помимо самого бизнесмена пострадало три человека.
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