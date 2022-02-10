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Суд избрал меру пресечения бизнесмену Шепелю по делу о ДТП на Рублёвском шоссе в Москве

В частности, ему запретили управлять автомобилем и пользоваться интернетом. Массовая авария случилась в столице 8 февраля. Кроме самого предпринимателя пострадало три человека.

10 февраля, 20:36
<p>Алексей Шепель. Фото <strong style="font-weight: bold;">©</strong> <a href="https://s-holding.ru/about/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">s-holding.ru</a></p>

Алексей Шепель. Фото © s-holding.ru

Никулинский суд Москвы избрал меру пресечения в виде запрета определённых действий в отношении владельца и председателя совета директоров крупной строительной корпорации S.Holding Алексея Шепеля по делу о ДТП на Рублёвском шоссе.

"Суд избрал в отношении Шепеля А.Н. меру пресечения в виде запрета определённых действий до 8 апреля", — приводит ТАСС сообщение пресс-службы суда.

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В частности, бизнесмену запрещено управлять автомобилем, с 22:00 до 6:00 покидать место проживания, уезжать за пределы Москвы и Московской области, общаться с потерпевшими и свидетелями по делу, а также пользоваться интернетом.

Напомним, массовое ДТП произошло на Рублёвском шоссе в Москве 8 февраля. Автомобиль, за рулём которого находился Алексей Шепель, двигался в сторону области и, не справившись с управлением, столкнулся с впереди едущими машинами. Помимо самого бизнесмена пострадало три человека.

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Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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