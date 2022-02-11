Минздрав разрешил Институту Пастера провести испытания кожного теста на иммунитет к ковиду

Минздрав РФ выдал Санкт-Петербургскому НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера разрешение на проведение первой и второй фазы клинических испытаний кожного теста для определения Т-клеточного иммунитета к коронавирусу. Это следует из данных реестра разрешений на проведение клинических исследований.

"Простое слепое плацебо-контролируемое исследование безопасности, реактогенности и специфической активности рекомбинантного аллергена коронавируса SARS-CoV-2 (Коронадерм-PS) на добровольцах в возрасте 18 и более лет (I–II фаза)", — говорится в документе.

Предполагается, что в исследовании примут участие 460 пациентов, а завершится оно 30 апреля 2022 года. Испытания пройдут на базе Северо-Западного научного центра гигиены и общественного здоровья в два этапа.