Минздрав разрешил Институту Пастера провести испытания кожного теста на иммунитет к ковиду
В исследовании примут участие 460 добровольцев в возрасте от 18 лет, завершится оно в апреле 2022 года. Испытания пройдут на базе Северо-Западного научного центра гигиены и общественного здоровья.
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Минздрав РФ выдал Санкт-Петербургскому НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера разрешение на проведение первой и второй фазы клинических испытаний кожного теста для определения Т-клеточного иммунитета к коронавирусу. Это следует из данных реестра разрешений на проведение клинических исследований.
"Простое слепое плацебо-контролируемое исследование безопасности, реактогенности и специфической активности рекомбинантного аллергена коронавируса SARS-CoV-2 (Коронадерм-PS) на добровольцах в возрасте 18 и более лет (I–II фаза)", — говорится в документе.
Предполагается, что в исследовании примут участие 460 пациентов, а завершится оно 30 апреля 2022 года. Испытания пройдут на базе Северо-Западного научного центра гигиены и общественного здоровья в два этапа.
Ранее сообщалось, что Минздрав разрешил клинические испытания вакцины "Эпиваккорона-Н" для пожилых. В них могут принять участие граждане старше 60 лет, которые перенесли ковид шесть и 12 месяцев назад или были вакцинированы полгода назад.
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