Разжигатели войны: Кто зарабатывает на "вторжении России на Украину" Найди, кому это выгодно, и найдёшь преступника, учили ещё в Древнем Риме. Лайф разобрался, кто больше всех заинтересован в нагнетании истерии о военном вторжении России. 10 февраля, 21:45 Украинский военнослужащий тренируются с БМП-2 в Донецкой области, Украина, 10 февраля 2022 года. Коллаж © LIFE. Фото © Wolfgang Schwan/Anadolu Agency, © Pixabay

Скоро, пожалуй, можно смело праздновать 100 дней невторжения России на Украину. "Неизбежную войну" объявляли со дня на день примерно с ноября прошлого года, американское информагентство Bloomberg недавно даже анонсировало начало военных действий, но российские войска на поле боя так и не явились. Испугались, тут же предположили западные журналисты. Но кому понадобилась эта истерия?

Украина — новый рынок сбыта

Собственно, начало информационной кампании в прошлом году совпало с заявлением сенатора-демократа Джинн Шейхин о разработке "Акта о защите суверенитета Украины". И уже 12 января он был внесён в Сенат.

Он предусматривает выделение дополнительных 500 миллионов долларов на вооружение армии Украины, а также открытие новых кредитных линий. Эта сумма ставит Незалежную на третье место по внешним военным траншам США. Сейчас три миллиарда в год американских военных дотаций получает Израиль и 1,3 миллиарда — Египет.

Разумеется, ни о каких "живых" деньгах для Украины речь не идёт. Деньги получает американский ВПК, который уже почувствовал вкус прибыли от нового рынка сбыта. В марте 2018 года состоялись первые поставки ПТРК Javelin на общую сумму 47 млн долларов, включая 37 пусковых установок и 210 противотанковых управляемых ракет к ним. В октябре 2019-го Конгресс одобрил поставки ещё на 39 млн долларов, а третья партия ПЗРК на 60 млн долларов поступила в конце прошлого года. Кроме того, американцы поставляют Украине морские быстроходные катера и другое оружие.

Украинский солдат держит переносную противотанковую ракету США Javelin во время военного парада. Киев, Украина, 22 августа 2018 года. Фото © Getty Images / STR / NurPhoto

— Американские военные корпорации хотят заработать на рынке Украины, — говорит украинский военный эксперт Пётр Емельянов. — Сейчас оружие из разных стран приходит практически каждый день. Великобритания уже поставила 2200 переносных ракетных комплексов NLAW (Next Generation Light Anti-tank Weapon) и несколько сотен одноразовых гранатомётов. Польша — переносные ПЗРК "Перун" (являющиеся развитием советских систем "Игла" и "Игла-1"), а Чехия пообещала отправить Киеву боеприпасы калибром 152 мм для артиллерии. Украинские военные получили две сотни бронеавтомобилей HMMWV, более известных как "Хаммер", более 500 радиостанций, 24 БПЛА RQ-11B Raven и несколько тысяч приборов ночного видения, радиоэлектронной борьбы и миноискателей. Конечными бенефициарами являются военные корпорации.

Причём речь уже не идёт о "военной помощи". Многие военные контракты Украина оплачивает за счёт выделенных ей кредитов. Например, на днях Верховная рада ратифицировала кредитное соглашение c Великобританией на сумму £1,7 млрд ($2,2 млрд). За эти деньги британские компании поставят ВМС Украины два корабля-тральщика для уничтожения подводных мин.

Оружейные бароны

Неудивительно, что акции военных корпораций с момента начала информационной кампании растут. Так, акции производителя "Джавелинов", компании Lockheed Martin, всего за несколько месяцев выросли более чем на 25%, до 394 долларов за акцию. А производитель "Томагавков" Raytheon подорожал на 20%, до 95 долларов за акцию.





— Новый рынок сбыта — новые прибыли, — отмечает Николай Щеглов, эксперт инвесткомпании "Глобал финанс групп". — Чем больше ожиданий насчёт войны в Европе, тем дороже оцениваются производители оружия. Не важно, за чей счёт оно будет закупаться — на средства американского бюджета или украинского, прибыль получают производители.

Впрочем, производители вооружений не стесняются и прямо призывать к началу военных действий и поставке вооружений. Например, член совета директоров британской оружейной корпорации BAE Systems Майкл Викерс опубликовал в газете Washington колонку "Байден должен показать, что в случае необходимости США готовы поддержать Украину в военном плане".

Наземный персонал разгружает оружие, в том числе противотанковые ракеты Javelin, и другую военную технику, доставленную на самолёте National Airlines военными США, в аэропорту Борисполь. 25 января 2022 года. Борисполь, Украина. Фото © Getty Images / Sean Gallup

Интересно, что даже в самих США всё громче звучат голоса о том, что американскому народу вся эта истерия вовсе не нужна, а нагнетают её производители вооружений. В частности, телеведущий Fox News Такер Карлсон в январе заявил, что от подталкивания к войне выигрывают жадные корпорации.

А зачем они это делают? Это сложный вопрос. Спесь, глупость, психологические отклонения наших лидеров, массовый подкуп украинскими политиками через лоббирование, военно-промышленный комплекс Америки. И все эти факторы играют свою роль. Военная промышленность думает, что самое время потратить денежки на военные контракты на Украине Такер Карлсон Телеведущий Fox News

Но, судя по всему, пока эту истерику прекращать никто не собирается...

Как считаете, хочет ли войны Украина? Да, Зеленский хочет военным путём решить вопрос Донбасса Хочет, но не осмелится Войны хотят только американцы

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