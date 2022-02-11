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Разжигатели войны: Кто зарабатывает на "вторжении России на Украину"

Найди, кому это выгодно, и найдёшь преступника, учили ещё в Древнем Риме. Лайф разобрался, кто больше всех заинтересован в нагнетании истерии о военном вторжении России.

10 февраля, 21:45
<p>Украинский военнослужащий тренируются с БМП-2 в Донецкой области, Украина, 10 февраля 2022 года. Коллаж © LIFE. Фото © Wolfgang Schwan/Anadolu Agency, © Pixabay</p>

Украинский военнослужащий тренируются с БМП-2 в Донецкой области, Украина, 10 февраля 2022 года. Коллаж © LIFE. Фото © Wolfgang Schwan/Anadolu Agency, © Pixabay

Скоро, пожалуй, можно смело праздновать 100 дней невторжения России на Украину. "Неизбежную войну" объявляли со дня на день примерно с ноября прошлого года, американское информагентство Bloomberg недавно даже анонсировало начало военных действий, но российские войска на поле боя так и не явились. Испугались, тут же предположили западные журналисты. Но кому понадобилась эта истерия?

Украина — новый рынок сбыта

Собственно, начало информационной кампании в прошлом году совпало с заявлением сенатора-демократа Джинн Шейхин о разработке "Акта о защите суверенитета Украины". И уже 12 января он был внесён в Сенат.

Он предусматривает выделение дополнительных 500 миллионов долларов на вооружение армии Украины, а также открытие новых кредитных линий. Эта сумма ставит Незалежную на третье место по внешним военным траншам США. Сейчас три миллиарда в год американских военных дотаций получает Израиль и 1,3 миллиарда — Египет.

Разумеется, ни о каких "живых" деньгах для Украины речь не идёт. Деньги получает американский ВПК, который уже почувствовал вкус прибыли от нового рынка сбыта. В марте 2018 года состоялись первые поставки ПТРК Javelin на общую сумму 47 млн долларов, включая 37 пусковых установок и 210 противотанковых управляемых ракет к ним. В октябре 2019-го Конгресс одобрил поставки ещё на 39 млн долларов, а третья партия ПЗРК на 60 млн долларов поступила в конце прошлого года. Кроме того, американцы поставляют Украине морские быстроходные катера и другое оружие.

Украинский солдат держит переносную противотанковую ракету США Javelin во время военного парада. Киев, Украина, 22 августа 2018 года. Фото © Getty Images / STR / NurPhoto

Украинский солдат держит переносную противотанковую ракету США Javelin во время военного парада. Киев, Украина, 22 августа 2018 года. Фото © Getty Images / STR / NurPhoto

— Американские военные корпорации хотят заработать на рынке Украины, — говорит украинский военный эксперт Пётр Емельянов. — Сейчас оружие из разных стран приходит практически каждый день. Великобритания уже поставила 2200 переносных ракетных комплексов NLAW (Next Generation Light Anti-tank Weapon) и несколько сотен одноразовых гранатомётов. Польша — переносные ПЗРК "Перун" (являющиеся развитием советских систем "Игла" и "Игла-1"), а Чехия пообещала отправить Киеву боеприпасы калибром 152 мм для артиллерии. Украинские военные получили две сотни бронеавтомобилей HMMWV, более известных как "Хаммер", более 500 радиостанций, 24 БПЛА RQ-11B Raven и несколько тысяч приборов ночного видения, радиоэлектронной борьбы и миноискателей. Конечными бенефициарами являются военные корпорации.

Борис Джонсон считает, что ближайшие дни станут в ситуации с Украиной решающими

Борис Джонсон считает, что ближайшие дни станут в ситуации с Украиной решающими

Причём речь уже не идёт о "военной помощи". Многие военные контракты Украина оплачивает за счёт выделенных ей кредитов. Например, на днях Верховная рада ратифицировала кредитное соглашение c Великобританией на сумму £1,7 млрд ($2,2 млрд). За эти деньги британские компании поставят ВМС Украины два корабля-тральщика для уничтожения подводных мин.

Оружейные бароны

Неудивительно, что акции военных корпораций с момента начала информационной кампании растут. Так, акции производителя "Джавелинов", компании Lockheed Martin, всего за несколько месяцев выросли более чем на 25%, до 394 долларов за акцию. А производитель "Томагавков" Raytheon подорожал на 20%, до 95 долларов за акцию.

  • Рост акций военных компаний США на биржах. Фото © tradingview.com
    Рост акций военных компаний США на биржах. Фото © tradingview.com
  • Рост акций военных компаний США на биржах. Фото © tradingview.com
    Рост акций военных компаний США на биржах. Фото © tradingview.com

Рост акций военных компаний США на биржах. Фото © tradingview.com

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— Новый рынок сбыта — новые прибыли, отмечает Николай Щеглов, эксперт инвесткомпании "Глобал финанс групп". — Чем больше ожиданий насчёт войны в Европе, тем дороже оцениваются производители оружия. Не важно, за чей счёт оно будет закупаться — на средства американского бюджета или украинского, прибыль получают производители.

Впрочем, производители вооружений не стесняются и прямо призывать к началу военных действий и поставке вооружений. Например, член совета директоров британской оружейной корпорации BAE Systems Майкл Викерс опубликовал в газете Washington колонку "Байден должен показать, что в случае необходимости США готовы поддержать Украину в военном плане".

Наземный персонал разгружает оружие, в том числе противотанковые ракеты Javelin, и другую военную технику, доставленную на самолёте National Airlines военными США, в аэропорту Борисполь. 25 января 2022 года. Борисполь, Украина. Фото © Getty Images / Sean Gallup

Наземный персонал разгружает оружие, в том числе противотанковые ракеты Javelin, и другую военную технику, доставленную на самолёте National Airlines военными США, в аэропорту Борисполь. 25 января 2022 года. Борисполь, Украина. Фото © Getty Images / Sean Gallup

Интересно, что даже в самих США всё громче звучат голоса о том, что американскому народу вся эта истерия вовсе не нужна, а нагнетают её производители вооружений. В частности, телеведущий Fox News Такер Карлсон в январе заявил, что от подталкивания к войне выигрывают жадные корпорации.

А зачем они это делают? Это сложный вопрос. Спесь, глупость, психологические отклонения наших лидеров, массовый подкуп украинскими политиками через лоббирование, военно-промышленный комплекс Америки. И все эти факторы играют свою роль. Военная промышленность думает, что самое время потратить денежки на военные контракты на Украине

Такер Карлсон

Телеведущий Fox News

<p>А зачем они это делают? Это сложный вопрос. Спесь, глупость, психологические отклонения наших лидеров, массовый подкуп украинскими политиками через лоббирование, военно-промышленный комплекс Америки. И все эти факторы играют свою роль. Военная промышленность думает, что самое время потратить денежки на военные контракты на Украине</p>
<p>А зачем они это делают? Это сложный вопрос. Спесь, глупость, психологические отклонения наших лидеров, массовый подкуп украинскими политиками через лоббирование, военно-промышленный комплекс Америки. И все эти факторы играют свою роль. Военная промышленность думает, что самое время потратить денежки на военные контракты на Украине</p>

Но, судя по всему, пока эту истерику прекращать никто не собирается...

https://static.life.ru/publications/2022/2/10/1637182514814.2039.jpg

Как считаете, хочет ли войны Украина?

Авторы
Александра Баязитова
Александра Баязитова

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