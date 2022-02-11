Reuters: Путин общался с Макроном за длинным столом из-за отказа лидера Франции сдать ПЦР
В Париже не могли допустить, чтобы ДНК президента попала в руки России, заявил источник агентства. По словам другого инсайдера, Макрон сдал тест перед вылетом в РФ.
Владимир Путин и Эмманюэль Макрон. Фото © ТАСС / Пресс-служба Президента РФ
Reuters утверждает, что переговоры Владимира Путина и Эмманюэля Макрона прошли за длинным столом, так как французский лидер якобы отказался сдавать ПЦР-тест на коронавирус. В своей публикации агентство ссылается на анонимный источник в Елисейском дворце.
"Мы очень хорошо понимали, что отказ будет означать отсутствие рукопожатий и этот длинный стол. Но мы не могли допустить, чтобы ДНК президента попала в их руки", — сказал источник.
Ещё один источник заявил агентству, что Макрон сдал ПЦР-тест во Франции перед отъездом в Россию и тест на антитела по прибытии в РФ.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил появление длинного стола на переговорах Путина и Макрона исключительно эпидемиологическими мерами.
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Напомним, 7 февраля в Кремле состоялись переговоры французского лидера Эмманюэля Макрона и президента России Владимира Путина. Они продолжались пять часов и завершились около полуночи. Главным вопросом на повестке была ситуация вокруг Украины: Запад заявляет, что Москва якобы может готовить вторжение в эту страну. После официальных мероприятий французский лидер отправился посмотреть Красную площадь.
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