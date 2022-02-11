Reuters: Путин общался с Макроном за длинным столом из-за отказа лидера Франции сдать ПЦР

Reuters утверждает, что переговоры Владимира Путина и Эмманюэля Макрона прошли за длинным столом, так как французский лидер якобы отказался сдавать ПЦР-тест на коронавирус. В своей публикации агентство ссылается на анонимный источник в Елисейском дворце.

"Мы очень хорошо понимали, что отказ будет означать отсутствие рукопожатий и этот длинный стол. Но мы не могли допустить, чтобы ДНК президента попала в их руки", — сказал источник.

Ещё один источник заявил агентству, что Макрон сдал ПЦР-тест во Франции перед отъездом в Россию и тест на антитела по прибытии в РФ.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил появление длинного стола на переговорах Путина и Макрона исключительно эпидемиологическими мерами.