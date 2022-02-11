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Reuters: Путин общался с Макроном за длинным столом из-за отказа лидера Франции сдать ПЦР

В Париже не могли допустить, чтобы ДНК президента попала в руки России, заявил источник агентства. По словам другого инсайдера, Макрон сдал тест перед вылетом в РФ.

10 февраля, 22:49
<p>Владимир Путин и Эмманюэль Макрон. Фото <strong style="font-weight: bold;">© </strong>ТАСС / Пресс-служба Президента РФ</p>

Владимир Путин и Эмманюэль Макрон. Фото © ТАСС / Пресс-служба Президента РФ

Reuters утверждает, что переговоры Владимира Путина и Эмманюэля Макрона прошли за длинным столом, так как французский лидер якобы отказался сдавать ПЦР-тест на коронавирус. В своей публикации агентство ссылается на анонимный источник в Елисейском дворце.

"Мы очень хорошо понимали, что отказ будет означать отсутствие рукопожатий и этот длинный стол. Но мы не могли допустить, чтобы ДНК президента попала в их руки", — сказал источник.

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Ещё один источник заявил агентству, что Макрон сдал ПЦР-тест во Франции перед отъездом в Россию и тест на антитела по прибытии в РФ.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил появление длинного стола на переговорах Путина и Макрона исключительно эпидемиологическими мерами.

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Напомним, 7 февраля в Кремле состоялись переговоры французского лидера Эмманюэля Макрона и президента России Владимира Путина. Они продолжались пять часов и завершились около полуночи. Главным вопросом на повестке была ситуация вокруг Украины: Запад заявляет, что Москва якобы может готовить вторжение в эту страну. После официальных мероприятий французский лидер отправился посмотреть Красную площадь.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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