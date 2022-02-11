Встреча политсоветников "нормандской четвёрки" в Берлине продлилась почти девять часов

Встреча проходила на дипломатической вилле Борзиг и продлилась почти девять часов. Российскую делегацию на переговорах возглавлял замглавы Администрации Президента РФ Дмитрий Козак. Ранее он заявил, что на встрече в столице Германии стороны постараются найти развязки по всем проблемам, которые "в течение семи лет (оказались) не разрешены". Также Козак также выразил надежду на конкретные решения по урегулированию украинского кризиса.

Напомним, что предыдущие переговоры политических советников лидеров "нормандского формата" прошли 26 января в Париже. Первая более чем за год личная встреча представителей всех четырёх стран продлилась восемь с половиной часов. По её итогам Козак заявил, что делегатами была проведена инвентаризация Минских соглашений. Он выразил надежду, что в предстоящие две недели вопрос о статусе Донбасса сдвинется с мёртвой точки. Положительно оценил итоги встречи и глава офиса президента Украины Андрей Ермак.