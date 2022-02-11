Совфед одобрил изменение границ между Калужской и Брянской областями
Два региона обменяются территориями равной площади во имя ликвидации существующих на сегодняшний день анклавов.
Здание Совета Федерации. Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин
Совет Федерации одобрил инициативу, согласно которой необходимо изменить границы между Калужской и Брянской областями, чтобы позволить благоустроить дорогу к селу Желтянка с населением численностью семь человек, сообщает Правительство Калужской области.
"Изменение границы обусловлено необходимостью проведения территориального устройства села Желтянка Хвастовичского района Калужской области и ликвидации анклавов участков лесного фонда на территории Брянской области", — говорится в сообщении.
Изменение границ необходимо для ликвидации существующих на сегодняшний день анклавов. Так, Желтянка фактически отделена от границ региона. Для ликвидации этого недоразумения две области обменяются территориями равной площади. Отмечалось, что это село связывает с Калужским регионом единственная автомобильная дорога, которая проходит по территории Брянской области, поэтому есть проблемы с её ремонтом. Параллельно дороге проложена линия электропередачи.
"Изменение границы между областями позволит осуществлять обслуживание и ремонт дороги от села Желтянка до села Бояновичи, а также линии электропередачи", — сообщило областное правительство. Итогом этого процесса станет то, что село Желтянка присоединится к основной территории Калужской области, отмечается в сообщении.
Ранее Сергей Шойгу предложил построить пять крупных городов в Сибири. По мнению министра, эти населённые пункты должны быть "конкретно направленными на ту или иную сферу деятельности". Российский лидер это предложение поддержал. Кроме того, инициативу положительно оценили урбанисты.
Комментариев: 0