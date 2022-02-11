Совфед одобрил изменение границ между Калужской и Брянской областями

Совет Федерации одобрил инициативу, согласно которой необходимо изменить границы между Калужской и Брянской областями, чтобы позволить благоустроить дорогу к селу Желтянка с населением численностью семь человек, сообщает Правительство Калужской области.

"Изменение границы обусловлено необходимостью проведения территориального устройства села Желтянка Хвастовичского района Калужской области и ликвидации анклавов участков лесного фонда на территории Брянской области", — говорится в сообщении.

Изменение границ необходимо для ликвидации существующих на сегодняшний день анклавов. Так, Желтянка фактически отделена от границ региона. Для ликвидации этого недоразумения две области обменяются территориями равной площади. Отмечалось, что это село связывает с Калужским регионом единственная автомобильная дорога, которая проходит по территории Брянской области, поэтому есть проблемы с её ремонтом. Параллельно дороге проложена линия электропередачи.