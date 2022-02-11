Уоллес заявил, что на переговорах с Шойгу не было "ни глухих, ни слепых"

Глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что на встрече с российским коллегой Сергеем Шойгу в Москве не было "ни глухих, ни слепых", она проходила конструктивно и откровенно. Так он ответил на просьбу оценить слова главы МИД РФ Сергея Лаврова о том, что его дискуссия с британской коллегой Лиз Трасс напоминала разговор "немого с глухим".

"Я думаю, министр Лавров — мастер такого рода взаимодействий и такого рода комментариев. Я скажу, что в нашем разговоре [с Шойгу] совершенно не было ни слепых, ни глухих. Как министры обороны, мы несём ответственность за последствия того, что произойдёт в случае конфликта", — сказал он на пресс-конференции в Посольстве Соединённого Королевства.