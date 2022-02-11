Уоллес заявил, что на переговорах с Шойгу не было "ни глухих, ни слепых"
По словам министра, беседа проходила в предметном ключе, "которого можно ожидать от военных".
Министр обороны Великобритании Бен Уоллес. Фото © ТАСС / Александр Щербак
Глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что на встрече с российским коллегой Сергеем Шойгу в Москве не было "ни глухих, ни слепых", она проходила конструктивно и откровенно. Так он ответил на просьбу оценить слова главы МИД РФ Сергея Лаврова о том, что его дискуссия с британской коллегой Лиз Трасс напоминала разговор "немого с глухим".
"Я думаю, министр Лавров — мастер такого рода взаимодействий и такого рода комментариев. Я скажу, что в нашем разговоре [с Шойгу] совершенно не было ни слепых, ни глухих. Как министры обороны, мы несём ответственность за последствия того, что произойдёт в случае конфликта", — сказал он на пресс-конференции в Посольстве Соединённого Королевства.
По словам Уоллеса, дискуссия с Шойгу была "конструктивной и откровенной", а также проходила в предметном ключе, "которого можно ожидать от военных". Министр также выразил надежду, что переговоры будут способствовать улучшению атмосферы и деэскалации. Вместе с тем он отметил, что разногласия между сторонами по-прежнему сохраняются.
Напомним, сегодня министр обороны Великобритании Бен Уоллес прибыл в Москву с целью переговоров с главой Минобороны России. В ходе встречи Шойгу заявил, что военно-политическая обстановка в Европе становится всё напряжённее и напряжённее, Россия не всегда понимает причины нагнетания ситуации. Он предложил Западу внести свой вклад в снижение этой напряжённости и прекратить показательное "напичкивание оружием Украины".
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