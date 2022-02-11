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"Единая Россия" разработает программу по восстановлению детских лагерей по всей стране

Сенаторы уже поддержали и инициативу о запрете на перепрофилирование учреждений детского отдыха.

11 февраля, 16:20

Фото © Pexels

Совет Федерации поддержал инициативу "Единой России" о разработке программы по восстановлению детских лагерей по всей стране. Она поможет ликвидировать нехватку лагерей в регионах и повысить качество детского отдыха, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко на пленарном заседании.

"Эту тему поднимала неоднократно "Единая Россия", прошу, чтобы она к этому активно подключилась. Проблема стала такой острой, что о необходимости реновации инфраструктуры детского отдыха говорят все губернаторы. Владимир Путин также поддержал предложение организовать эту работу системно", — подчеркнула она.

Сенаторы поддержали и инициативу "Единой России" о запрете на перепрофилирование детских лагерей. Инициатива появилась в связи с фиксированием этих эпизодов в девяти регионах РФ. Депутат Алёна Аршинова подчеркнула, что подобные факты недопустимы. Соответствующий законопроект уже внесён в Госдуму.

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Авторы
Оксана Попова
Оксана Попова

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