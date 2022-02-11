Врач Гольцман объяснила, почему живущие вместе люди не заражаются друг от друга ковидом

Заведующая терапевтическим отделением израильской больницы Шамир Асаф Арофе, врач-инфекционист Галина Гольцман объяснила, почему люди, которые проживают вместе, не заражаются друг от друга коронавирусом.

"Есть несколько факторов. Первый — люди, которые не заражаются, переболели бессимптомно и у них высокий титр антител. С омикрон-штаммом мы видим такое направо и налево. Человек попал в больницу с переломом ноги, а ему автоматически делают тест на ковид, который оказывается положительным, а он вообще ничего не чувствовал", — рассказала врач в беседе с РИА "Новости".

Также есть определённый процент людей, которые невосприимчивы к некоторым респираторным вирусам. Эксперт связывает такую особенность с генетической предрасположенностью. Кроме того, важна степень заразности заболевшего. По словам Гольцман, человек может болеть, но не являться носителем огромного количества вирусов.

Однако врач подчеркнула, что ситуация, когда живущие вместе люди могут не заражаться друг от друга, не нова и естественна для всех инфекционных заболеваний.