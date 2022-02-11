Уровень коллективного иммунитета к ковиду в России снизился до 61,9%

В России уровень коллективного иммунитета против коронавируса снизился с 64,1% до 61,9%. При этом россияне прошли полный курс вакцинации более 81,5 миллиона раз. Первым компонентом препарата привились более 85,9 миллиона раз. Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

В России сократилось и число регионов, где уровень коллективного иммунитета превышает 80%. По данным федерального оперштаба по борьбе с заболеванием, за неделю количество таких субъектов снизилось с шести до пяти. Из лидеров выбыла Чукотка. На данный момент уровень коллективного иммунитета в регионе составляет 77,8%.

"В пяти регионах он (уровень коллективного иммунитета. — Прим. Лайфа) превышает 80%. Это Санкт-Петербург (85,8%), Севастополь (85,2%), Карелия (85,6%), Мурманская область (83,5%,) и Тыва (80%)", — пояснила Голикова.