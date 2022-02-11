Уровень коллективного иммунитета к ковиду в России снизился до 61,9%
Кроме того, сократилось число регионов, где этот показатель превышал 80%. Из лидеров выбыла Чукотка. На данный момент иммунный слой населения в регионе составляет 77,8%.
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В России уровень коллективного иммунитета против коронавируса снизился с 64,1% до 61,9%. При этом россияне прошли полный курс вакцинации более 81,5 миллиона раз. Первым компонентом препарата привились более 85,9 миллиона раз. Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
В России сократилось и число регионов, где уровень коллективного иммунитета превышает 80%. По данным федерального оперштаба по борьбе с заболеванием, за неделю количество таких субъектов снизилось с шести до пяти. Из лидеров выбыла Чукотка. На данный момент уровень коллективного иммунитета в регионе составляет 77,8%.
"В пяти регионах он (уровень коллективного иммунитета. — Прим. Лайфа) превышает 80%. Это Санкт-Петербург (85,8%), Севастополь (85,2%), Карелия (85,6%), Мурманская область (83,5%,) и Тыва (80%)", — пояснила Голикова.
Напомним, в России за прошедшие сутки госпитализировали 19 281 пациента с ковидом. При этом количество выздоровевших увеличилось по сравнению с 10 февраля. За последние 24 часа из больниц выписали 112 236 человек. Ранее Лайф писал о том, что глава ДНКОМ Андрей Исаев спрогнозировал резкий спад заболеваемости коронавирусом. Эксперт считает, что Россия на прошлой неделе вышла на пик текущей волны ковида. По словам Исаева, опыт Европы показывает, что спад будет стремительным.
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