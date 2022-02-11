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Глава ДНКОМ Исаев спрогнозировал резкий спад заболеваемости коронавирусом в России

Эксперт считает, что Россия на прошлой неделе вышла на пик текущей волны коронавирусной инфекции. По словам Исаева, опыт Европы показывает, что спад будет стремительным.

11 февраля, 04:32

Фото на обложке © Pixabay

В России на прошлой неделе был отмечен пик заболеваемости коронавирусной инфекцией, а сейчас данные показатели идут на спад. Об этом заявил основатель и генеральный директор научного центра молекулярно-генетических исследований ДНКОМ Андрей Исаев.

Эксперт предрёк резкое снижение числа заразившихся в ближайшем будущем.

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"На прошлой неделе Россия вышла на пик текущей волны CoViD-19, а сейчас начался спад заболеваемости. Пик текущей волны уже пройден, и я считаю, что спад будет стремительным, это показывает опыт европейских стран", — пояснил генетик в беседе с ТАСС.

Исаев отметил, что в течение двух недель показатели заболеваемости станут меньше шестизначных цифр, а после начнётся выход на низкое плато.

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Лайф сообщал, что ранее Геннадий Онищенко назвал сроки завершения пандемии. По мнению бывшего главного санитарного врача России, данные по вакцинации и летальности от ковида говорят сами за себя.

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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