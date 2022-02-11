Глава ДНКОМ Исаев спрогнозировал резкий спад заболеваемости коронавирусом в России

В России на прошлой неделе был отмечен пик заболеваемости коронавирусной инфекцией, а сейчас данные показатели идут на спад. Об этом заявил основатель и генеральный директор научного центра молекулярно-генетических исследований ДНКОМ Андрей Исаев.

Эксперт предрёк резкое снижение числа заразившихся в ближайшем будущем.

"На прошлой неделе Россия вышла на пик текущей волны CoViD-19, а сейчас начался спад заболеваемости. Пик текущей волны уже пройден, и я считаю, что спад будет стремительным, это показывает опыт европейских стран", — пояснил генетик в беседе с ТАСС.

Исаев отметил, что в течение двух недель показатели заболеваемости станут меньше шестизначных цифр, а после начнётся выход на низкое плато.