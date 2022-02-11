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Названы самые популярные подарки у россиян ко Дню святого Валентина

Многие продумывают заранее не только презенты, но и досуг. Часть россиян, судя по покупкам, планирует провести вечер 14 февраля за романтическим ужином и в ванной.

11 февраля, 04:20

Фото на обложке © Pixabay

Онлайн-сервис доставки продуктов и товаров "Сбермаркет" проанализировал, как покупатели готовятся к 14 февраля. Результаты исследования есть в распоряжении Лайфа.

По данным аналитиков, в последнюю неделю наблюдается рост продаж косметики — в среднем по стране на 5%, в Москве – на 7%, в Санкт-Петербурге – на 1,5%. Также выросли продажа шоколада — на 6%. Конфеты и подарочные сладкие наборы стали покупать чаще на 5%. Наиболее популярны они в Екатеринбурге и Калининграде. Из необычных подарков растут продажи раскрасок по номерам, за неделю сразу на 14%. Спрос на подарочную упаковку вырос на 34%.

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Анализ также показал, что многие продумывают заранее не только подарки, но и досуг. Так, пены и соль для ванн выросли на 8%, а продажи свечей - на 10%. Барышни готовятся удивить возлюбленных домашним ужином: противни и формы для выпечки демонстрируют рост на 13%, бокалы и фужеры выросли на 4%. А вот список наиболее частых покупок из категории "К 14 февраля" по городам:

  • Москва — цветы;
  • Санкт-Петербург — цветы;
  • Екатеринбург — конфеты в подарочных упаковках;
  • Самара — подарочные косметические наборы (женские);
  • Челябинск — подарочные косметические наборы (мужские);
  • Нижний Новгород — бокалы для вина;
  • Новосибирск — конфеты в упаковках;
  • Калининград — конфеты в упаковках.
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По данным "Сбермаркета", букеты цветов чаще всего заказывают с доставкой на дом в столицах – Москве и Санкт-Петербурге: это может быть связано с большим выбором цветочных магазинов в этих городах и ритмом жизни жителей. Средний чек букета цветов в столице снизился на 300 рублей год к году: в 2021 году москвичи тратили на цветы 2530 рублей, а в 2022-м – 2241 рубль. В Санкт-Петербурге, напротив, стали тратить на цветы больше: в 2022 году – 685 рублей за небольшой букет, в 2021-м – 583 рубля.

Также "Сбермаркет" подсчитал корзину для классического" романтического ужина и вечера. В неё вошли ингредиенты для сырного фондю, клубника и ежевика, взбитые сливки, и конфеты. Средняя стоимость продуктового набора по ценам на февраль 2022 года составит 1879 рублей.

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Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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