Экс-генерал ВСУ Кривонос пожаловался на "бумажное" поколение в украинской армии

Отсутствие практической подготовки и кризис с финансированием привели к возникновению в Вооружённых силах Украины поколения "бумажной армии". Такое мнение выразил бывший первый заместитель командующего Силами специальных операций — генерал ВСУ Сергей Кривонос.

"Когда в середине 1990-х финансирование вооружённых сил в том объёме, как оно было в предыдущие годы, стало уменьшаться, количество техники, людей, выходивших на практические занятия на полигоны, также было уменьшено; чтобы показать свою значимость, начали оценивать людей по количеству бумаг, нужных или не нужных", — сказал он в интервью "Новому времени", добавив, что "выросло поколение командиров, выросших на бордюре, тумбочке, кровати и бумагах".

Также Кривонос заметил, что оценка боеспособности украинской армии перешла в бумажную форму, подразделения стали оценивать по порядку в спальных помещениях, а также по количеству папок, тетрадей и других документов. При этом позднее, как он утверждает, выросло поколение "Power Point рейнджеров", которые делали презентации и слайды.

"Это привело к тому, что называется, в моём понимании, "мышиная возня", которая повлекла за собой то, что руководители стали вырождаться как воины, они стали штабными крысами, которые этим и занимались", — подчеркнул Кривонос.

Ранее Кривонос обвинил власти Украины в обмане военнослужащих. По его словам, высшие офицерские чины получают пенсию наравне со всеми, хотя руководители Незалежной при поступлении на службу обещают иные условия. Из-за этого подрывается доверие военных.