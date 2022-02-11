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Экс-генерал ВСУ Кривонос пожаловался на "бумажное" поколение в украинской армии

А затем, по его словам, выросло поколение "Power Point рейнджеров", которые делали презентации и слайды. Руководители стали вырождаться как воины и стали штабными крысами, посетовал Кривонос.

11 февраля, 03:55
<p>Американские армейские вездеходы HMMWV (Humvee), переданные ВСУ. Фото © ТАСС / Анна Марченко</p>

Американские армейские вездеходы HMMWV (Humvee), переданные ВСУ. Фото © ТАСС / Анна Марченко

Отсутствие практической подготовки и кризис с финансированием привели к возникновению в Вооружённых силах Украины поколения "бумажной армии". Такое мнение выразил бывший первый заместитель командующего Силами специальных операций — генерал ВСУ Сергей Кривонос.

"Когда в середине 1990-х финансирование вооружённых сил в том объёме, как оно было в предыдущие годы, стало уменьшаться, количество техники, людей, выходивших на практические занятия на полигоны, также было уменьшено; чтобы показать свою значимость, начали оценивать людей по количеству бумаг, нужных или не нужных", — сказал он в интервью "Новому времени", добавив, что "выросло поколение командиров, выросших на бордюре, тумбочке, кровати и бумагах".

Экс-генерал ВСУ Кривонос заявил о катастрофической неукомплектованности армии страны

Экс-генерал ВСУ Кривонос заявил о катастрофической неукомплектованности армии страны

Также Кривонос заметил, что оценка боеспособности украинской армии перешла в бумажную форму, подразделения стали оценивать по порядку в спальных помещениях, а также по количеству папок, тетрадей и других документов. При этом позднее, как он утверждает, выросло поколение "Power Point рейнджеров", которые делали презентации и слайды.

"Это привело к тому, что называется, в моём понимании, "мышиная возня", которая повлекла за собой то, что руководители стали вырождаться как воины, они стали штабными крысами, которые этим и занимались", — подчеркнул Кривонос.

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Ранее Кривонос обвинил власти Украины в обмане военнослужащих. По его словам, высшие офицерские чины получают пенсию наравне со всеми, хотя руководители Незалежной при поступлении на службу обещают иные условия. Из-за этого подрывается доверие военных.

Лайф также рассказывал, что генерал ВСУ Игорь Колесник заявил о сильном дефиците боеприпасов и топлива в армии страны. По его словам, в частности, у военных практически отсутствует стратегический запас горюче-смазочных материалов. При этом он выразил надежду, что западные страны смогут решить данную проблему.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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