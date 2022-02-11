Валиева сможет продолжить выступление на Олимпиаде, несмотря на положительный допинг-тест
15 февраля Валиева должна выйти на лёд в рамках короткой программы фигуристок-одиночниц. Она опротестовала решение о своём отстранении, после чего РУСАДА разрешило ей соревноваться.
Камила Валиева. Фото © ТАСС / AP
Российской фигуристке Камиле Валиевой официально разрешили продолжить выступление на Олимпиаде в Пекине, несмотря на положительный допинг-тест. Временное отстранение было снято 9 февраля, говорится в пресс-релизе Международного агентства тестирования (ITA).
Напомним, ранее официально стало известно, что в допинг-пробе Валиевой, взятой на чемпионате России в декабре, было обнаружено запрещённое вещество триметазидин. Об этом 8 февраля сообщила аккредитованная ВАДА лаборатория в Стокгольме.
"Спортсменка опротестовала временное отстранение, 9 февраля РУСАДА приняло решение его снять, таким образом, спортсменке разрешено продолжить участие в Олимпийских играх", — сообщается в релизе ITA.
Таким образом, 15 февраля Валиева сможет принять участие в короткой программе фигуристок-одиночниц, а 17-го — в произвольной.
Ранее портал Inside the Games сообщил, что церемония награждения российских фигуристов, которые стали победителями командного турнира Олимпиады в Пекине, была перенесена на сутки из-за положительного допинг-теста у одного из российских спортсменов. Позднее издание заявило, что причиной тому стала сомнительная проба 15-летней Камилы Валиевой.
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