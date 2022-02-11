Решение по командному турниру фигуристов на Олимпиаде примут по итогам дела Валиевой

Решение о распределении медалей в командном турнире по фигурному катанию на Олимпийских играх 2022 года в Пекине будет принято после заседания Спортивного арбитражного суда (CAS) по делу Камилы Валиевой. Об этом говорится в пресс-релизе Международного агентства тестирования (ITA).

Однако после этого Международный олимпийский комитет подал протест. Его рассмотрением займётся выездная панель CAS в Пекине. Заседание состоится до 15 февраля. Именно в этот день фигуристки выйдут на лёд в рамках короткой программы.