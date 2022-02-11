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Решение по командному турниру фигуристов на Олимпиаде примут по итогам дела Валиевой

Ранее было официально подтверждено, что допинг-проба фигуристки показала положительный результат. Напомним, в командном турнире россияне завоевали золотые медали.

11 февраля, 04:11
<p>Марк Кондратюк, Никита Кацалапов и Виктория Синицина. Фото © ТАСС / Сергей Бобылев</p>

Марк Кондратюк, Никита Кацалапов и Виктория Синицина. Фото © ТАСС / Сергей Бобылев

Решение о распределении медалей в командном турнире по фигурному катанию на Олимпийских играх 2022 года в Пекине будет принято после заседания Спортивного арбитражного суда (CAS) по делу Камилы Валиевой. Об этом говорится в пресс-релизе Международного агентства тестирования (ITA).

Напомним, ранее официально стало известно, что в допинг-пробе Валиевой, взятой на чемпионате России в декабре, было обнаружено запрещённое вещество триметазидин. Спортсменку отстранили, но она опротестовала решение и РУСАДА разрешило ей продолжить выступления на Олимпиаде в Пекине.

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Однако после этого Международный олимпийский комитет подал протест. Его рассмотрением займётся выездная панель CAS в Пекине. Заседание состоится до 15 февраля. Именно в этот день фигуристки выйдут на лёд в рамках короткой программы.

Напомним, что в командном турнире сборная России завоевала золотые медали. Камила Валиева выступила как в короткой, так и в произвольной программе. Кроме того, за российскую команду выступали Виктория Синицина и Никита Кацалапов, Анастасия Мишина и Александр Галлямов, а также Марк Кондратюк. Второе место заняли фигуристы из США, третьими стали японцы.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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