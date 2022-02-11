Врач Серебрянский рассказал, какие болезни могут проявиться после ковида

Коронавирус не только сам по себе наносит вред организму человека, но и может провоцировать возникновение и развитие других заболеваний. Вызванные ковидом нарушения в работе иммунной системы, как и общая слабость пациента, открывают дорогу другим вирусным инфекциям, рассказал заслуженный врач России, доктор медицинских наук, профессор, врач-терапевт Юрий Серебрянский.

"У людей, страдающих от CoViD-19, зачастую повышена влажность кожи из-за пота от высокой температуры. Такое состояние может привести к обычным респираторным заболеваниям вроде гриппа, парагриппа, респираторной вирусной пневмонии и аденовируса. Условно [говоря], один вирус пойдёт впереди и даст дорогу другому", — отметил специалист в интервью радио Sputnik.

Как уточнил Серебрянский, коронавирусная инфекция может стать "проводником" не только для вирусных заболеваний, но и для хронических недугов. По его словам, ковид негативно влияет на нервную систему и иммунитет человека.

"Коронавирус ослабляет нервную систему и иммунитет. Вследствие этого могут обостриться, например, аутоиммунные заболевания, которые уже есть у человека. Ещё при CoViD-19 могут перейти в хроническую форму ревматологические болезни и заболевания бронхолёгочного аппарата, если они были раньше. Также идёт обострение сердечно-сосудистых заболеваний", — предупредил Серебрянский.