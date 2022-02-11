"Чем дальше, тем веселее": Иммунолог предсказал следующие штаммы ковида Профессор НИИ вакцин и сывороток имени И.И. Мечникова Михаил Костинов ответил Лайфу на самые животрепещущие вопросы об "омикроне" и остальных буквах греческого алфавита. 10 февраля, 21:48 Фото © Агентство "Москва" / Кирилл Зыков

Михаил Костинов иммунолог, заведующий лабораторией НИИ вакцин и сывороток имени И.И. Мечникова

Формируется ли иммунитет после "омикрона"?

"У переболевших "омикроном" создаётся определённый иммунитет против всех остальных мутаций. У человека, переболевшего коронавирусной инфекцией, независимо, какими штаммами, всё равно в организме остаются следы, и при повторной встрече с различными мутагенными вирусами SARS-CoV-2 у него есть определённая защита".

"В защите играет роль не только специфический иммунитет, но и другие механизмы. Всё равно у этого человека рецепторы активизируются, когда попадает вирус из этой же группы, всё равно рецептор быстро активизируется и даёт быстрый иммунный ответ. И человек будет болеть, но в более лёгкой форме".

"Формируется определённый иммунитет, но он не пожизненный, а может действовать и полгода, и три месяца, всё зависит от иммунного статуса человека, от его патологий. Переболел человек — живи и радуйся, три-шесть месяцев можешь не болеть "омикроном" и вообще любой коронавирусной инфекцией. Проходит примерно полгода, и ты можешь заболеть снова, но уже будешь болеть не в стационаре, а в лёгкой форме: у кого насморк, у кого кишечник болит, у кого температура, у кого сильная ломота в костях и так далее. Всё зависит от индивидуальной особенности".

Придёт время, и, может быть, вакцинация плюс болезнь создадут очень мощный иммунитет к этим коронавирусным инфекциям, о чём пишут в научной литературе.

Можно ли сразу после "омикрона" подхватить "дельту" или наоборот?

Фото © Агентство "Москва" / Кирилл Зыков

"Это маловероятно. Человек может подхватить другие инфекции: ОРЗ, гриппоподобные заболевания, если он не был привит против гриппа. В состоянии временно сниженного иммунитета человек может подхватить такую инфекцию. А повторное заражение ковидом через короткий промежуток времени может быть, если у человека есть выраженные дефекты в иммунной системе, это называется первичным иммунодефицитом или вторичным иммунодефицитом, когда в организме человека даже один и тот же вирус может пройти мутацию, тогда происходит тяжёлое течение болезни".

"Это означает не то, что он болел, выздоровел и через две недели заразился повторно, а то, что, возможно, этот вирус до конца не был нейтрализован и продолжает жить. То есть пять дней прошло, температура исчезла, а потом снова поднимается температура, начинается боль в суставах и так далее. Почему? Потому что это тоже вирус, только не вылеченный до конца".

Антитела не гарантируют защиту?

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"Моё личное мнение таково: да, человек переболел коронавирусом, и что? Это хорошо, у него формируется определённый иммунитет, который будет сохраняться три, шесть, может быть, и девять месяцев. А дальше при повторной встрече с вирусом он будет болеть, но тяжесть болезни будет намного меньше, чем в первый раз. И в третий раз тоже может заболеть, но тоже легко, потому что всё равно память остаётся, есть много механизмов, которые ещё не изучены, не доказаны. Может оказаться так, что антитела есть, но ты будешь болеть, а может оказаться, что антител нет, но ты болеть не будешь".

"Есть многие новые пути активации других факторов иммунитета, так называемый суррогатный иммунитет, который способствует защите человека. Поэтому я не вижу ничего нового в том, что человек может болеть. Может болеть, это естественно, потому что иммунитет непрочный".

Что там дальше по греческому алфавиту?

"Появятся другие формы, останутся другие формы, но это не означает, что чем дальше, тем страшнее. Чем дальше, тем веселее будет, потому что человек, который встретился один раз с инфекцией или привит, как полагается, получил две дозы, потом бустеризация, ему всё равно, какой разновидности будет SARS-CoV-2. Он будет болеть, но в лёгкой форме, без таких осложнений или стационарного лечения. Стационарное лечение в таких случаях возможно только у людей с отклонениями в состоянии здоровья, у которых иммунитет совсем по-иному отвечает, они могут и повторно заболеть тоже тяжело".

"А что вы хотите, если каждые две недели идёт новая мутация? Мутации идут по всей планете. Будут тысячи мутаций, и всё равно они не будут полностью менять свойств этого вируса, его нозологию. Он называется SARS-CoV-2. Вот когда будет SARS-CoV-3, тогда можно говорить, что придётся думать и делать ещё вакцины, чтобы защитить человечество, но это не будет уже так опасно, как было до сегодняшнего дня".

Какова роль вакцинации?

Фото © Агентство "Москва" / Кирилл Зыков

"Вакцинация влияет на продолжительность жизни человека. Это метод защиты себя умом, а не другим местом. Умный человек выберет такой путь, современный путь защиты человечества. Тот, который не хочет, рассуждает так: Бог дал — Бог и взял, и дальше выкарабкивается из этой ситуации. Вакцинация даёт тебе шанс на выживание".

Почему в России сравнительно низкий уровень вакцинации?

"Ходит мудрая поговорка в деревнях, что собака становится бешеной не от плохой жизни, а от хорошей. Когда ЕСТЬ — человек не хочет, когда нет — все хотят. И нет культуры. Культуры здоровья нет. И те демократические методы, которые у нас применяются, — не заставлять, каждый должен решить это сознательно, увы, пока не действуют, пока мы не научились демократии, мы берём из демократии то, что нам хочется, а законы общества мы не исполняем".

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