Доцент Сорокина перечислила условия для выхода на пенсию по "старому" пенсионному возрасту

Некоторые будущие пенсионеры вправе претендовать на выход на пенсию по достижении 55-летнего возраста для женщин и 60 лет для мужчин, или, как говорят, по "старому" пенсионному возрасту. Об этом рассказала доцент экономического факультета РУДН Лариса Сорокина, пишет "Прайм".

По словам эксперта, выйти на пенсию в этом возрасте можно при наличии страхового стажа не менее 42 и 37 лет соответственно. Для таких категорий пенсионеров страховая пенсия по старости может назначаться на 24 месяца раньше установленного по закону возраста.

Сорокина отметила, что прежний возраст выхода на пенсию сохраняется у тех, кто имеет право на её досрочное назначение, например при работе в тяжёлых, опасных и вредных условиях труда или на Крайнем Севере и приравненных к нему территориях. Эти категории граждан имеют право выйти на пенсию на пять лет раньше.

Кроме того, эксперт напомнила, что педагоги, медики и актёры также могут досрочно выйти на пенсию в 2022 году, если у них имеется соответствующий стаж — 30 лет для мужчин и 25 лет для женщин. Подобным правом наделены и многодетные матери, воспитавшие от трёх детей, они начинают получать пенсию в возрасте от 50 до 57 лет, а у тех женщин, кто является матерью пяти и более детей, пенсионный возраст наступает в 50 лет.