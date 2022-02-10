С 1 марта повысят пенсии: сколько составит прибавка и кто её получит 11 февраля Совет Федерации планирует принять закон об индексации пенсий. В чём особенность грядущей прибавки и кто получит повышенные выплаты в следующем месяце? 9 февраля, 21:40 Фото © Shutterstock

С 1 января неработающим пенсионерам проиндексировали выплаты на 8,6%. Сделали это задним числом. В феврале пожилые люди получили и пенсию за текущий месяц, и доплату за январь. Аналогичная индексация предполагалась и для военных. Правда, они повышенных пенсий в феврале не получили. Ситуация должна исправиться в марте. Уже 11 февраля Совет Федерации планирует принять соответствующий закон.

Если это произойдёт, то военные пенсии тоже повысят задним числом. С 1 марта начнут начислять выплаты по-новому. Таким образом, в марте военные пенсионеры получат деньги за текущий месяц и доплаты за январь и февраль.

Кроме того, с 1 марта определённые категории пожилых людей могут получить прибавки к пенсии. Например, прибавку получат люди, которым исполнится 80 лет. По закону им повышают фиксированную выплату к страховой пенсии по старости. Она удваивается. Соответственно, в этом году прибавка будет в размере 6564, 31 рубля.

— Эта сумма увеличивается также и на соответствующий районный коэффициент в том случае, если пенсионер проживает в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях. Стоит отметить, что прибавка устанавливается в беззаявительном порядке, — пояснила ведущий юрист Европейской юридической службы Оксана Красовская.

Она отметила также, что если человек инвалид 2-й группы и получает инвалидность 1-й группы в марте 2022 года, то ему устанавливается повышение фиксированной выплаты. Таким образом, прибавка будет точно такой же, как и пожилым людям после 80 лет.

— Хочется обратить внимание на то, что те пенсионеры, которые являются инвалидами первой группы при достижении возраста 80 лет, не получают такое повышение. Дело в том, что им увеличили выплаты при назначении самой группы, — отметила Оксана Красовская.

Также прибавку к пенсии могут получить люди по заявлению, которое необходимо подать в ПФР. Повышение устанавливается в размере 1/3 от фиксированной выплаты. Такую прибавку могут получить пенсионеры, у которых появились иждивенцы, к примеру родился ребёнок, и заявление с документами пенсионер принёс в марте 2022.

Как отметила юрист Елена Кузнецова, по заявлению в марте пенсионер может получить прибавку к пенсии, если он выработал необходимый календарный стаж работы в районах Крайнего Севера или приравненных к ним местностях. Это 15 календарных лет в районах Крайнего Севера или 20 календарных лет в приравненных к ним местностях и страховой стаж — 25 лет у мужчин и 20 лет у женщин.

— После подачи заявления и проверки устанавливается повышение фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости или по инвалидности за северный стаж. Если пенсионер переедет в марте в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности и переведёт туда своё пенсионное дело, то выплаты вырастут на районный коэффициент, — добавила Оксана Красовская.

Как отметила Елена Кузнецова, в некоторых случаях на прибавку могут рассчитывать сельские неработающие пенсионеры. Человек, проживающий в сельской местности и проработавший не менее 30 календарных лет в сельском хозяйстве, вправе обратиться за перерасчётом фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости или по инвалидности, если у него на момент выхода на пенсию не был выработан сельский стаж.

Вы ждете прибавки к пенсии? Да, надеюсь получать больше в марте Да, хотя мне уже прибавили пенсию Нет, мне уже сделали индексацию Нет, я не пенсионер

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