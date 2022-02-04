Пенсионерам начали делать доплаты: Кто и какие суммы получит С 3 февраля пенсионеры начали получать повышенные выплаты. Кроме того, пожилых людей ждёт ещё ряд новшеств. Кто сможет получать больше и на сколько? 3 февраля, 21:40 Фото © Shutterstock

С 3 февраля неработающим пожилым людям начали выплачивать проиндексированные пенсии. Прибавка составила 8,6%. Правда, сделали её с 1 января задним числом. Изначально пенсии прибавили на 5,9%. Соответственно вместе с пенсией за февраль будет выплачена и доплата за январь. Её сделают с учётом доиндексации с 5,9% до 8,6%.

В ПФР пояснили, что перерасчёт сделают автоматически. Пенсионерам никуда обращаться не нужно. По данным Пенсионного фонда, прибавка коснётся 30,8 миллиона человек. У каждого получателя повышение выплат будет индивидуальным исходя из размера пенсии. В среднем пенсию повысят на 1,5 тысячи рублей. Средний размер пенсии сейчас составляет 18 984 рубля.

— С этого года для пенсионеров вообще предусмотрено много новшеств. Это касается как действующих, так и тех, кто выходит на заслуженный отдых. Во многих случаях пенсия будет назначаться в беззаявительном порядке, то есть автоматически. Если же для определённых операций потребуется подавать заявление, то это можно сделать через портал госуслуг. Для того чтобы пенсия была назначена, не надо будет обращаться лично с документами тем, кто досрочно выходит на пенсию и стоит на бирже труда как безработный. В такой ситуации Центр занятости сам отправит документы в Пенсионный фонд. Автоматически начислят выплаты и тем, кому производится доплата до уровня прожиточного минимума в регионе. Теперь не нужно приносить никаких дополнительных документов, — отметила партнёр юридической компании PG Partners Светлана Петрикова.

Она предупредила, что каждый месяц ПФР проверяет, не устроился ли пенсионер на работу. Если да, то доплата также автоматически перестанет начисляться до тех пор, пока человек будет работать. После увольнения перевод денег возобновится.

— Конечно, беззаявительный порядок начисления выплат стал удобен. Но, к сожалению, здесь не исключены ошибки и проволочки. Для разрешения конфликтных ситуаций получателю, как и раньше, придётся обращаться в ПФР самостоятельно, — добавила Светлана Петрикова.

Кроме того, в ближайшее время планируется провести индексацию пенсий военным. Она тоже составит 8,6%.

— С этого года в связи с изменением пенсионного законодательства будет сохраняться прибавка сельским пенсионерам, даже если они переедут в город. Пересчитаны размеры фиксированных выплат тем, кому ранее было установлено повышение и снято в связи с переездом из сельской местности, — рассказали в ПФР.

Дело в том, что неработающим пенсионерам, не менее 30 календарных лет проработавшим в сельском хозяйстве, устанавливается повышенная фиксированная выплата к страховой пенсии по старости и к страховой пенсии по инвалидности. Составляет она 25% от фиксированной выплаты. Раньше человек терял право на эту надбавку, если уезжал из сельской местности. Теперь выплату будут делать вне зависимости от того, где сейчас живёт человек, долго проработавший на селе.

Право на перерасчёт есть и у пожилых людей, которые недавно уволились с работы. Им должны сделать прибавку к пенсии как неработающим. Причём с учётом всех последних индексаций. При этом если в дальнейшем человек снова начнёт трудиться, то выплаты ему не снизят.

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