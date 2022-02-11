Как теперь получить пенсию за умершего супруга: Новые правила Россияне пенсионного возраста могут претендовать на выплаты их умершего супруга вместо своей пенсии. Для кого такой переход теперь будут назначать автоматически, разбирался Лайф. 10 февраля, 21:40 Фото © ТАСС / Кирилл Кухмарь

Большинство россиян знают, что овдовевшие, в случае если размер пенсии их умершего супруга был выше, чем та, которую они сейчас получают, могут рассчитывать на выплаты, которые получал их супруг до своей смерти. Такое право закреплено в пункте 6 статьи 10 закона от 28 декабря 2013 года № 400-ФЗ "О страховых пенсиях".

В народе такие выплаты пенсионерам называют переходом на пенсию супруга. Но с формальной точки зрения это не совсем правильно: на самом деле происходит не автоматический перевод на выплаты той суммы, которую получал супруг, а замещение одного вида пенсии (например, страховой) другим — по случаю потери кормильца. И насколько это выгодно в финансовом плане, обычному человеку сразу подсчитать непросто. Ведь пенсия по случаю потери кормильца, как правило, состоит из двух частей — фиксированной плюс страховой — и зависит от стажа и страховых баллов умершего супруга. Но она зависит ещё и от нормативов, установленных государством, где фиксированная выплата страховой пенсии может оказаться выше, чем то, что предусмотрено для пенсий по случаю потери кормильца.

Чтобы разобраться в суммах, вдове или вдовцу придётся обращаться в Пенсионный фонд России (ПФР). Правда, с 2022 года от этого избавлены россияне, достигшие возраста 80 лет. Согласно действующему регламенту, специалисты ПФР обязаны самостоятельно контролировать каждое пенсионное дело. И в случае получения информации из единого реестра ЗАГС о смерти супруга гражданина, достигшего 80 лет, в Пенсионном фонде подсчитывают, выгодно ли овдовевшему производить перевод одного вида пенсии на другой. И если да, то ПФР самостоятельно меняет вид пенсионного обеспечения.

— Конечно, большинству пожилых граждан совершать походы в ПФР просто физически затруднительно, — отметил адвокат Московской областной коллегии адвокатов Богдан Леськив. — Но непонятно, почему Пенсионный фонд не распространяет практику автоматического перевода на более выгодную пенсию на всех россиян. Ведь потеря кормильца может произойти и у несовершеннолетнего, и у человека, который сам только вышел на пенсию по старости.

Когда переход выгоден, а когда — нет

Размер нового пенсионного пособия для пережившего супруга может быть иным, чем доход того, который скончался. И вот почему: в нынешнем году фиксированная выплата для пенсий по потере кормильца составляет 3282,15 рубля (установлена частью 2 статьи 16 закона № 400-ФЗ), что ровно в два раза ниже, чем фиксированная выплата для пенсий по старости, которая составляет 6564,31 рубля (установлена частью 8 статьи 10 закона № 350-ФЗ). Например, умерший супруг на начало года получал пенсию в размере 19 000 рублей. Из них: фиксированная часть 6564,31 рубля, а страховая часть 12 435,69 рубля. Вдова будет получать: 15 717,84 рубля (страховая часть плюс положенная законом для данной категории фиксированная). Помимо того, при переходе пережившего супруга на пенсию по потере кормильца он, скорее всего, не будет получать специальные доплаты и надбавки, которые были положены умершему (например, по инвалидности, как ребёнку войны, за северный или сельский стаж и т.д.) Кроме того, пенсия по потере кормильца не повышается при достижении её получателем 80-летнего возраста (если иное не установлено законом субъекта РФ). А на сегодня это ощутимое повышение — плюс 12802 рубля.

Конечно, у каждого пенсионера, пережившего своего супруга, — ситуация индивидуальная. Но есть несколько принципиальных моментов, которые могут помочь определиться, стоит ли вообще затевать переход. Прежде всего надо понимать, что если страховой стаж умершего супруга мал, то пенсия по случаю потери кормильца будет близка к значениям аналогичного социального пособия (в текущем году — к 6300 руб.), а вот если наоборот, у супруга был большой стаж и хорошие заработки, то переход может быть очень выгоден.

Пенсия. Фото © ТАСС / Мария Дмитриенко

— По закону переход на пенсию по случаю потери кормильца ПФР делает, либо если переживший супруг изначально был иждивенцем (то есть умерший его полностью обеспечивал официально), либо переживший гражданин со смертью своего супруга утратил средства к своему существованию, — рассказал заведующий Западной коллегией адвокатов города Москвы Александр Инютин. — В первом случае закон разрешает выплату вдове (вдовцу) не только вновь назначенной пенсии, но и начисления за тот период, с которого умерший перестал получать положенные выплаты, но не более чем за год. А во втором — пенсия должна назначаться со дня обращения в ПФР либо с того дня, когда фонд получил сообщение из ЗАГСа.

При этом гражданин может в любое время вернуться на пенсию по старости, но для этого потребуется подать соответствующее заявление: лично в отделении ПФР, через сайт pfrf.ru, через многофункциональный центр.

Конечно, бывают случаи, когда и пенсионеры заключают новый брак. Тогда, согласно пункту 7 статьи 10 закона "О страховых пенсиях", если на дату заключения нового брака страховая пенсия по потере кормильца была назначена, то она сохраняется, даже если у нового супруга есть свой более высокий доход.

Помимо того, независимо от вида получаемой пенсии с нынешнего года для всех лиц старше 70 лет, а также для инвалидов, ветеранов стала доступна скидка на взносы на капитальный ремонт в размере 50%. А те, кто старше 80 лет, за капремонт платить вообще не должны. Также все пенсионеры могут рассчитывать на компенсацию за подключение газа в дом и на региональные соцдоплаты. При этом если в регионе проживания пенсионера установлен районный коэффициент, он будет применяться и к пенсии по старости, и к той, что назначается по потере кормильца. Такая надбавка будет действовать весь срок проживания пенсионера в данной местности, но будет снята, если получатель выплаты переедет в другой регион.

И ещё: если назначенный размер пенсии по потере кормильца меньше регионального прожиточного минимума пенсионера, то к выплате должны назначить социальную доплату до этой суммы (это положение закреплено в статье 12.1 закона № 178-ФЗ "О государственной социальной помощи").

Справедливо ли получать пенсию за своего умершего супруга? Конечно, если его пенсия была больше Нет, как поработал в молодости, так и должен получать в старости Закон позволяет, значит, это справедливо

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