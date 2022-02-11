В России за сутки госпитализировали 19 281 пациента с ковидом

В России за сутки госпитализировали 19 281 человека, у которых подтвердился диагноз "коронавирусная инфекция". Об этом свидетельствуют данные федерального оперативного штаба по борьбе с заболеванием.

При этом выздоровело 112 236 пациентов, что на 5,8% больше по сравнению с данными за 10 февраля. Уточняется, что за прошедшие 24 часа было выявлено 203 949 новых случаев заражения коронавирусом. Подтверждено 722 летальных исхода.