В России за сутки госпитализировали 19 281 пациента с ковидом
При этом количество выздоровевших увеличилось по сравнению с 10 февраля. За прошедшие 24 часа выписали 112 236 человек.
Временный госпиталь для пациентов с коронавирусом на ВДНХ. Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Кирилл Зыков
В России за сутки госпитализировали 19 281 человека, у которых подтвердился диагноз "коронавирусная инфекция". Об этом свидетельствуют данные федерального оперативного штаба по борьбе с заболеванием.
При этом выздоровело 112 236 пациентов, что на 5,8% больше по сравнению с данными за 10 февраля. Уточняется, что за прошедшие 24 часа было выявлено 203 949 новых случаев заражения коронавирусом. Подтверждено 722 летальных исхода.
Ранее глава ДНКОМ Андрей Исаев спрогнозировал резкий спад заболеваемости коронавирусом в России. Эксперт считает, что Россия на прошлой неделе вышла на пик текущей волны коронавирусной инфекции. По словам Исаева, опыт Европы показывает, что спад будет стремительным.
Комментариев: 0