Собянин: Пик заболеваемости "омикроном" в Москве прошёл
С середины января московские поликлиники работают в экстремальном режиме, однако медицина справляется с этой беспрецедентной нагрузкой.
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Пик заболеваемости штаммом коронавируса "омикрон" в Москве прошёл, на прошлой неделе число новых случаев уменьшилось на 6%, на этой неделе ожидается ещё более существенное снижение. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своём блоге.
"Пик заболеваний "омикроном" в Москве, очевидно, прошёл. Так же, как и в других европейских городах, — за три-четыре недели. Заболеваемость продолжает снижаться. В стационарном звене мы тоже видим постепенное снижение числа госпитализаций", — отметил Собянин.
Тем не менее начиная с середины января московские поликлиники работают в экстремальном режиме, добавил он, однако медицина справляется с этой беспрецедентной нагрузкой.
"Приём пациентов в поликлиниках идёт практически без очередей. Выход врача на дом осуществляется в течение одних суток. Нет проблем с дозвоном по телефонам скорой и неотложной помощи. В экстренных случаях бригада скорой приезжает в течение 11–12 минут, как в обычные дни", — рассказал Собянин.
А ранее основатель научного центра молекулярно-генетических исследований ДНКОМ Андрей Исаев рассказал, что в целом по России на прошлой неделе был отмечен пик заболеваемости коронавирусной инфекцией, а сейчас данные показатели идут на спад.
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