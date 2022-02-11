Собянин: Пик заболеваемости "омикроном" в Москве прошёл

Пик заболеваемости штаммом коронавируса "омикрон" в Москве прошёл, на прошлой неделе число новых случаев уменьшилось на 6%, на этой неделе ожидается ещё более существенное снижение. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своём блоге.

"Пик заболеваний "омикроном" в Москве, очевидно, прошёл. Так же, как и в других европейских городах, — за три-четыре недели. Заболеваемость продолжает снижаться. В стационарном звене мы тоже видим постепенное снижение числа госпитализаций", — отметил Собянин.

Тем не менее начиная с середины января московские поликлиники работают в экстремальном режиме, добавил он, однако медицина справляется с этой беспрецедентной нагрузкой.

"Приём пациентов в поликлиниках идёт практически без очередей. Выход врача на дом осуществляется в течение одних суток. Нет проблем с дозвоном по телефонам скорой и неотложной помощи. В экстренных случаях бригада скорой приезжает в течение 11–12 минут, как в обычные дни", — рассказал Собянин.