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У заболевшей ковидом актрисы из "Тихого дона" Зинаиды Кириенко произошёл инсульт

По данным "Рен-ТВ", 88-летнюю артистку частично парализовало. Состояние Зинаиды Михайловны дополнительно осложняется онкологическим заболеванием.

11 февраля, 06:45
<p>Актриса Зинаида Кириенко. Фото © Агентство "Москва" / Сергей Никеричев</p>

Актриса Зинаида Кириенко. Фото © Агентство "Москва" / Сергей Никеричев

Народная артистка РСФСР, звезда "Тихого Дона", Зинаида Кириенко находится в крайне тяжёлом состоянии, сообщает "Рен-ТВ". По данным телеканала, у 88-летней актрисы, которую ранее госпитализировали с коронавирусом, произошёл геморрагический инсульт. Состояние Зинаиды Михайловны дополнительно осложняется онкологическим заболеванием.

Телеканал сообщает, что Кириенко частично парализовало. Она находится в реанимации.

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А ранее стало известно о госпитализации 75-летнего Владимира Жириновского, причём в ЛДПР до последнего отказывались подтверждать эту информацию, ограничиваясь лишь кратким сообщением о том, что Жириновский "чувствует себя хорошо". При этом Mash сообщал, что лидер ЛДПР попал в больницу с двусторонней пневмонией, которая развилась на фоне коронавируса. Степень поражения средней тяжести — КТ-3, — то есть у политика поражено 50–75% лёгких. Ближе к вечеру появилась информация, что Жириновского подключили к аппарату ИВЛ. А вот эту информацию в партии поспешили опровергнуть.

Авторы
Алексей Берковиц
Алексей Берковиц

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