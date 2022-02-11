У заболевшей ковидом актрисы из "Тихого дона" Зинаиды Кириенко произошёл инсульт
По данным "Рен-ТВ", 88-летнюю артистку частично парализовало. Состояние Зинаиды Михайловны дополнительно осложняется онкологическим заболеванием.
Актриса Зинаида Кириенко. Фото © Агентство "Москва" / Сергей Никеричев
Народная артистка РСФСР, звезда "Тихого Дона", Зинаида Кириенко находится в крайне тяжёлом состоянии, сообщает "Рен-ТВ". По данным телеканала, у 88-летней актрисы, которую ранее госпитализировали с коронавирусом, произошёл геморрагический инсульт. Состояние Зинаиды Михайловны дополнительно осложняется онкологическим заболеванием.
Телеканал сообщает, что Кириенко частично парализовало. Она находится в реанимации.
А ранее стало известно о госпитализации 75-летнего Владимира Жириновского, причём в ЛДПР до последнего отказывались подтверждать эту информацию, ограничиваясь лишь кратким сообщением о том, что Жириновский "чувствует себя хорошо". При этом Mash сообщал, что лидер ЛДПР попал в больницу с двусторонней пневмонией, которая развилась на фоне коронавируса. Степень поражения средней тяжести — КТ-3, — то есть у политика поражено 50–75% лёгких. Ближе к вечеру появилась информация, что Жириновского подключили к аппарату ИВЛ. А вот эту информацию в партии поспешили опровергнуть.
Комментариев: 0